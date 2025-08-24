PressFocus Na zdjęciu: Quentin Boisgard oraz Dominik Piła

Piast Gliwice i Cracovia dzielą się punktami

Niedzielne zmagania w ramach 6. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczęły się od starcia, w którym Piast Gliwice przed własną publicznością podejmował Cracovię. Gospodarze przystępowali do tej rywalizacji po bezbramkowym remisie z Motorem Lublin. Pasy natomiast przed tygodniem stanęły na wysokości zadania i pokonały Widzew Łódź (1:0).

Pierwsza odsłona rywalizacji w Gliwicach nie spełniła oczekiwań. Cracovia częściej posiadała piłkę przy nodze i oddawała strzały na bramkę, ale nie przynosiło to odpowiednich efektów. Piast natomiast próbował grać z kontry. Ostatecznie w pierwszych 45. minutach nie obejrzeliśmy trafień. A drużyny schodziły na przerwę z dużym poczuciem niedosytu.

Fani liczyli na przebudzenie zespołów w drugiej połowie. Rzeczywistość jednak okazała się brutalna. Zarówno Cracovia jak i Piast Gliwice po przerwie prezentowały się jeszcze gorzej. Co prawda gra się wyrównała, ale wciąż nie był to spektakl godny rozgrywek PKO Ekstraklasy. Kibice ostatecznie nie doczekali się bramek. Rywalizacja zakończyła się bezbramkowym remisem.

Piast Gliwice w kolejnym spotkaniu zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Cracovia natomiast ugości na własnym boisku Legię Warszawa.

Piast Gliwice – Cracovia 0:0