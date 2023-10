fot. PressFocus Na zdjęciu: Blaz Kramer (z prawej)

W trudnym położeniu Legia Warszawa przystąpi do spotkania z GKS-em Tychy w Fortuna Pucharze Polski

Wojskowi zaliczyli kolejną porażkę ligową

Na temat starcia ze Stalą Mielec (1:3) głos zabrał Blaz Kramer

Słoweński zawodnik ma za sobą premierowe trafienie w PKO Ekstraklasie

“Jesteśmy bardzo rozczarowani”

Legia Warszawa w środku tygodnia wykonała krok w kierunku awansu do kolejnej fazy rozgrywek Ligi Konferencji Europy. W każdym razie w ligowej rzeczywistości już nie jest tak dobrze z legionistami. Na temat kolejnej porażki Wojskowych wypowiedział się strzelec jedynej bramki w starciu przeciwko Stali Mielec.

– Jesteśmy bardzo rozczarowani, nie ma słów, by to wyrazić. Musimy się z tym zmierzyć i iść naprzód. Przed nami bardzo ważny mecz w Pucharze Polski. Każdy mecz jest teraz jak finał – rzekł Blaz Kramer cytowany przez Legia.com.

– Straciliśmy trzy gole po kontratakach. To nie moja rola, by kogoś oceniać. Nie mam słów, by wyjaśnić nasz występ – dodał zawodnik.

Kolejne spotkanie ligowe legioniści rozegrają na wyjeździe z Radomiakiem. Mecz odbędzie się w niedzielę 5 listopada o godzinie 17:30. Zanim jednak to będzie miało miejsce, to jeszcze w czwartek Legię czeka mecz Fortuna Pucharu Polski z GKS-em Tychy.

