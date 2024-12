Legia Warszawa walczy o bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Niepokonana Legia zmierza po bezpośredni awans

Legia Warszawa prezentuje się znakomicie w fazie grupowej Ligi Konferencji. W przedostatnim meczu, który odbędzie się przy Łazienkowskiej, podopieczni Goncalo Feio staną do walki ze szwajcarskim FC Lugano. Legioniści w czwartek chcą przypieczętować awans do 1/8 finału. Warto dodać, że tylko Legia oraz Chelsea pozostają niepokonane w tych rozgrywkach, co podkreśla ich wyjątkową formę i ambicje w walce o dalszy etap rywalizacji.

Wojskowi w czterech spotkaniach zachowali czyste konto, nie tracąc ani jednego gola, a przy tym zdobyli jedenaście bramek. Z kolei drużyna z Szwajcarii zajmuje ósme miejsce, odnosząc trzy zwycięstwa i ponosząc jedną porażkę. W Lugano od ponad roku gra Kacper Przybyłko, który w bieżącym sezonie strzelił sześć goli.

Wideo: Legia gromi, można to określić młodzieżowym słowem roku

Lugano spróbuje zatrzymać Legię

Legia Warszawa idzie jak burza w Lidze Konferencji. Od początku fazy ligowej pokonała Real Betis (1:0), TSC Backa Topola (3:0), Dynamo Mińsk (4:0) i Omonię Nikozja (3:0). W dwóch ostatnich meczach w PKO Ekstraklasie nie zostawili żadnych złudzeń Zagłębiu Lubin (3:0) oraz ŁKS-owi Łódź (3:0).

Tymczasem FC Lugano ma na swoim koncie trzy zwycięstwa w europejskich pucharach. Szwajcarzy jedynie przegrali z RSC Backa Topola (1:4). Warto zaznaczyć, że ekipa Mattii Croci-Tortiego jest liderem w lidze, a w miniony weekend odnieśli zdecydowane zwycięstwo nad FC Luzern (4:1). W ostatnim czasie grają w kratkę.

Mecze drużyny Legia Warszawa Zagłębie Lubin 0 Legia Warszawa 3 ŁKS Łódź 0 Legia Warszawa 3 Stal Mielec 2 Legia Warszawa 2 Omonia Nikozja 0 Legia Warszawa 3 Legia Warszawa 3 Cracovia 2 Mecze drużyny FC Lugano FC Luzern 1 FC Lugano 4 Yverdon Sport FC 0 FC Lugano 2 Servette Genewa 3 FC Lugano 0 FC Lugano 2 Gent 0 FC Lugano 4 FC Zurich 1

Gospodarze bez Augustyniaka i Vinagre

Goncalo Feio w czwartkowym starciu nie będzie mógł skorzystać z usług kontuzjowanych m.in. Rafała Augustyniaka, Rubena Vinagre oraz Kacpra Tobiasza. Dobrą wiadomością dla Legii jest jednak brak absencji spowodowanych kartkami. Z kolei trener Mattia Croci-Torti prawdopodobnie zdecyduje się postawić na Kacpra Przybyłkę w linii ataku. W składzie Lugano zabraknie natomiast Ignacio Alisedy, który zmaga się z kontuzją mięśniową.

Legia Warszawa – FC Lugano: przewidywane składy

Legia Warszawa: Kobylak – Wszołek, Sergio Barcia, Kapuadi, Kun – Kapustka, Celhaka, Morishita – Chodyna, Gual, Luquinhas

FC Lugano: Osigwe – Zanotti, Papadopoulos, Hajdari, Marques – Belhadj, Grgić – Steffen, Bislimi, Cimignani – Przybyłko

Legia Warszawa – FC Lugano: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Legia Warszawa Zawodnik Powrót Ramil Mustafaev Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Jean Pierre Nsame Powody osobiste Nieznany

Kontuzje i zawieszenia FC Lugano Zawodnik Powrót Ignacio Aliseda Uraz biodra Początek stycznia 2025 Anto Grgic Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Legia niepokonana u siebie od września

Faworytem bukmacherów w spotkaniu rozgrywanym przy Łazienkowskiej jest Legia Warszawa. Stołeczny zespół jest niepokonany na własnym boisku od połowy września, kiedy trzy punkty wywiózł Raków Częstochowa.

Legia Warszawa FC Lugano 1.88 3.70 3.70

Spotkanie Legii Warszawa z Lugano w ramach 5. kolejki Ligi Konferencji odbędzie się w czwartek (12 grudnia) o godzinie 18:45. Starcie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz w usłudze Polsat Box.