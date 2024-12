To byłby cios! Legia może stracić kluczowego zawodnika

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Steve Kapuadi może odejść z Legii Warszawa

Steve Kapuadi to jeden z tych piłkarzy, którzy pod wodzą Goncalo Feio zrobili ogromny postęp. Francuz przychodził do Legii Warszawa z Wisły Płock i choć należało go oceniać raczej pozytywnie, to sprowadzenie obrońcy z zespołu, który spadał z ligi nie było zbyt dobrze odbieranym wydarzeniem, szczególnie, że 26-latek miewał lepsze i gorsze momenty.

WIDEO: Legia gromi, można to określić młodzieżowym słowem roku

Podobnie było już po transferze do Legii, gdzie jego pozycja przynajmniej kilkukrotnie była podważana. Jednak w ostatnim czasie zdecydowanie poprawił i ustabilizował formę i dziś można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że Kapuadi jest bardzo ważnym ogniwem zespołu Goncalo Feio, który jest w rewelacyjnej formie.

Nie może więc dziwić zainteresowanie jego osobą. Jakiś czas temu media informowały, że zainteresowane sprowadzeniem Kapuadiego jest m.in. Udinese. Teraz okazuje się, że do gry wchodzi kolejny klub. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, D.C. United również jest zainteresowane pozyskaniem Steve’a Kapuadiego.

Kapuadi w tym sezonie rozegrał 24 mecze, w których zdobył dwa gole i zanotował jedną asystę. W sumie dla stołecznego zespołu ma 55 występów. Jego umowa z Legią wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku, a serwis “Transfermarkt” wycenia go na 2,5 miliona euro.

