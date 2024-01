Lech latem zdecydował, że Bartosz Mrozek wróci do Poznania. Bramkarz wrócił pamięcią do momentu, w którym opuszczał Wielkopolskę na rzecz Stali Mielec.

IMAGO / Konrad Swierad Na zdjęciu: Bartosz Mrozek

Bartosz Mrozek ma status pierwszego bramkarza

Lech latem zdecydował o powrocie golkipera po świetnym sezonie w Mielcu

23-letni bramkarz nie sądził, że jeszcze kiedyś zagra w poznańskim klubie

Mrozek: Nie dałem w sumie Lechowi wyboru

Bartosz Mrozek jesienią doczekał się swojej szansy i został numerem jeden w bramce Lecha. Poznaniacy zdecydowali, że nadszedł czas młodego golkipera, który ostatni sezon spędził w Stali Mielec.

– Tak, to był bilet w jedną stronę. Ja byłem przekonany, że już nie wrócę do Poznania, do Lecha. Byłem tego świadomy. Nie będziemy się tutaj czarować, że liczyłem na to, że zagram jeszcze w Kolejorzu – powiedział Mrozek o wrażeniach po zeszłosezonowym wypożyczeniu do Mielca.

– Wiedziałem, że Stal to moja szansa, oni mi zaufali, żebym wypłynął na szerokie wody i za to chcę im podziękować. A potem? Czy zaskoczeniem było to, że wracam? Powiem nieskromnie – grałem na tyle dobrze na wypożyczeniu, że nie dałem w sumie Lechowi wyboru – przyznał golkiper Lecha w rozmowie z klubową stroną.