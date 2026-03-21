Mazurek bez powołania do kadry U21. Dlatego talent Jagiellonii został pominięty

Bartosz Mazurek, czyli największe objawienie Jagiellonii Białystok w ostatnich tygodniach nie dostał powołania do reprezentacji Polski U21. Jerzy Brzęczek w rozmowie z Kanałem Sportowym wyjaśnił, dlaczego.

Mazurek nie dostał powołania do reprezentacji Polski U21

Bartosz Mazurek zachwycił wszystkich kibiców oraz ekspertów w Polsce podczas rewanżowego meczu Jagiellonii Białystok z Fiorentiną. W rundzie play-off Ligi Konferencji 19-latek popisał się hat-trickiem na Stadio Artemio Franchi. Jego bramki doprowadziły do dogrywki. Od razu potem zaczęły pojawiać się doniesienia, że ofensywny pomocnik znalazł się w kręgu zainteresowań europejskich klubów.

Dużo mówiło się o tym, że Mazurek zostanie przesunięty wyżej, jeśli chodzi o drużynę narodową. Do tej pory grywał w kadrze U19, ale chodziły plotki, że Jerzy Brzęczek powoła go do reprezentacji Polski U21. Tak się jednak nie stało. Selekcjoner wyjaśnił, że wpływ na taką decyzję miał fakt, że nastolatek jest zawieszony na jedno spotkanie. Ponadto nie chciał zabierać piłkarza trenerowi Sosinowi.

– Bartek ma zawieszenie na jeden mecz, więc bez względu na to w jakiej kadrze, w pierwszym meczu i tak nie wystąpi. Druga kwestia, nie możemy powoływać wszystkich zawodników z rocznika 2007, bo kadra trenera Sosina ma ciężką grupę w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Nie jest moją ideą, powoływanie dużej ilości zawodników z młodszych kadr – powiedział Jerzy Brzęczek.

Mazurek zadebiutował w Ekstraklasie w poprzednim sezonie. W bieżących rozgrywkach wystąpił w 25 meczach w barwach Jagiellonii, w których zdobył 4 gole i zanotował 3 asysty. Kontrakt z Dumą Podlasia ma ważny do czerwca 2028 roku.