Mateusz Borek dobitnie podsumował znany polski klub

Mateusz Borek w dobitny sposób podsumował sytuację w Pogoni Szczecin. - Uważam, że na dziś żaden z zawodników, który przyszedł, nie wzmocnił drużyny - powiedział w programie "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Borek

Mateusz Borek podsumował Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin ma za sobą nieudany początek sezonu 2025/2026. Portowcy zdobyli zaledwie cztery punkty w pięciu meczach i na tym etapie rozgrywek znajdują się w strefie spadkowej. To inauguracja zdecydowanie poniżej oczekiwań, bo celem zespołu była walka o podium.

Latem w drużynie Pogoni Szczecin zaszło sporo zmian kadrowych. Do zespołu prowadzonego przez Roberta Kolendowicza dołączyło kilka nowych nazwisk, które miały przyczynić się do poprawy gry. Natomiast rzeczywistość okazuje się zupełnie inna, ponieważ obecnie Portowcy sprawiają wrażenie totalnie rozbitej ekipy.

Dosadnie na temat sytuacji w Szczecinie wypowiedział się Mateusz Borek. Znany komentator sportowy przede wszystkim skrytykował władze klubu za działania w letnim oknie transferowym.

– Uważam, że na dziś żaden z zawodników, który przyszedł do Pogoni Szczecin, nie wzmocnił drużyny. Po kolei – Huja, Juwara, Mukairu, Biegański, Pozo, Ndiaye – powiedział Borek w programie „Moc Futbolu”.

– Tej Pogoni z finału Pucharu Polski już nie ma. Ja rozumiem, że jest potrzeba przebudowy, ale nie rozumiem, jak można za marne pieniądze podpisać nową umowę z Kurzawą i go oddać. Dziś dalej wszystko zależy od Grosickiego i Koulourisa. Dziś nie ma Pogoni – spuentował.