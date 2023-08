fot. Imago/PATRYK PINDRAL/ 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jacek Magiera

Erik Exposito po świetnym początku sezonu jest łączony z Rakowem Częstochowa

Śląsk Wrocław konsekwentnie utrzymuje, że Hiszpan pozostanie w drużynie

Jacek Magiera przyznaje, że klub nie jest przygotowany na jego odejście

“Ja trzymam się swojego zdania”

Raków Częstochowa poszukuje napastnika, który będzie wzmocnieniem na fazę grupową europejskich pucharów. Media sugerują, że mistrzowie Polski pracują nad transferem Erika Exposito, który sam byłby chętny na taką przeprowadzkę. Śląsk Wrocław konsekwentnie utrzymuje natomiast, że odejście Hiszpana nie dojdzie do skutku.

Transferowi Exposito otwarcie sprzeciwia się Jacek Magiera, który przyznaje, że zespół nie jest przygotowany na utratę tak ważnego zawodnika.

– Śląsk jako zespół nie jest przygotowany na odejście Erika, bo nie mamy odpowiedniego zastępstwa. Nie mamy zawodników na dziś, którzy od razu mogliby wejść do podstawowego składu i wnieść taką samą jakość, jak Erik. Także tutaj to nie podlega dyskusji, zdania nie zmienię, bo odpowiadam za to, co się dzieje. Na pewne transfery trzeba być przygotowanym.

– Czy Erik odejdzie? Dzisiaj nie odpowiem, bo zostało jeszcze sześć dni okienka transferowego i w piłce nie takie sytuacje się zdarzały, ale ja trzymam się swojego zdania. Kiedyś miałem taką sytuację, że sprzedano mi trzech ważnych zawodników i po jakimś czasie nikt już nie pamiętał, że klub sprzedał, tylko zarządzający ratowali swój tyłek i zwolnili trenera, a nie patrzyli na to, że wcześniej osłabili zespół. Pomny doświadczeń muszę zadbać o to, aby mieć odpowiednią jakość w drużynie – powiedział trener Śląska.

