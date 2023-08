fot. Imago/Colorsport Na zdjęciu: Raphael Varane

Raphael Varane doznał kontuzji w ostatnim meczu ligowym z Nottingham Forest

Defensor Manchesteru United opuścił boisko w przerwie spotkania

Okazuje się, że jego absencja może potrwać nawet kilka tygodni

Czerwone Diabły poważnie osłabione

Raphael Varane to niekwestionowany lider defensywy Manchesteru United. Erik ten Hag darzy go ogromnym zaufaniem od momentu swojego przybycia na Old Trafford. Okazuje się jednak, że w najbliższym czasie będzie musiał sobie radzić bez niego.

Francuz doznał kontuzji w pierwszej połowie starcia z Nottingham Forest. Aby nie ryzykować pogłębienia problemów zdrowotnych, w przerwie został zmieniony przez Victora Lindelofa. Tuż po meczu holenderski menedżer nie był w stanie stwierdził, jak poważny jest uraz jego piłkarza.

Sky Sports sugeruje, że sytuacja w obronie Manchesteru United nie jest zbyt ciekawa. Absencja Varane’a może potrwać nawet kilka tygodni. To oznacza, że nie zagra z Arsenalem, a do gry wróci dużo później, niż po przerwie reprezentacyjnej.

To z kolei spora szansa dla Harry’ego Maguire’a, jeszcze do niedawna wypychanego z Old Trafford. Wiele wskazuje na to, że finalnie nie odejdzie tego lata z Manchesteru United. Problemy zdrowotne Varane’a przybliżają go z kolei do wyjściowej jedenastki.

