Muci i Josue rozstrzygnęli polski klasyk. Legia wskoczyła na fotel lidera [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia zasłużenie zdobyła trzy punkty w meczu z Widzewem

Bramki Muciego i Josue zapewniły gospodarzom zwycięstwo

Widzew zdołał odpowiedzieć tylko jednym golem

Legia zdominowała Widzew i sięgnęła po trzy punkty

Faworytem polskiego klasyku była Legia i gospodarze udowodniali to już od pierwszego gwizdka. Wojskowi nie potrzebowali zbyt dużo czasu, by zdobyć pierwszego gola w tym spotkaniu. Już w 5. minucie po znakomitej asyście Tobiasza na listę strzelców wpisał się Muci.

JEST GOL DLA LEGII! Ernest Muci wykorzystał gapiostwo obrońców @RTS_Widzew_Lodz i dał prowadzenie gospodarzom ⚽



📺 Mecz możecie oglądać w CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/o10GPCJc01 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 3, 2023

Legia przeważała w pierwszej odsłonie, ale nie była dość skuteczna, by podwyższyć prowadzenie. Tymczasem to Widzew zdołał doprowadzić do wyrównania. Znów znakomitą asystą zaliczył bramkarz. Tym razem to Henrich Ravas popisał się doskonałym długim podaniem do Jordiego Sancheza, a Hiszpan wymanewrował defensorów i wpakował piłkę do siatki.

JEST REMIS! Jordi Sanchez wyrównuje, a przy okazji mamy drugiego dziś bramkarza z asystą 💪



📺 Mecz @LegiaWarszawa – @RTS_Widzew_Lodz możecie oglądać w CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/BI7Z3HELcW — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 3, 2023

Po zmianie stron Legia potwierdziła swoją przewagę. Widzew miał ogromne problemy ze stworzeniem jakiejkolwiek sytuacji podbramkowej. Tymczasem gospodarze pewnie zdominowali środek pola i dążyli do zdobycia bramki. To udało się w 75. minucie, a na listę strzelców znów wpisał się Muci.

Stracony gol ewidentnie podłamał gości, a Legia postanowiła dobić rywala i kontynuowała ofensywę. Ostatecznie wynik spotkania w doliczonym czasie gry ustalił Josue wykorzystując rzut karny. Widzew kończył spotkanie w osłabieniu po czerwonej kartce dla Silvy.

Legia – Widzew 3:1.

