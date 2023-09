Jak informuje TVP Sport Nicola Zalewski nie weźmie udziału w najbliższym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Zawodnik AS Romy doznał urazu w piątkowym hicie Serie A przeciwko Milanowi.

IMAGO / Antonio Balasco Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski doznał kontuzji w meczu z Milanem

Piłkarz AS Romy opuści nadchodzące zgrupowanie reprezentacji Polski

Biało-czerwoni w eliminacjach zmierzą się z Wyspami Owczymi oraz Albanią

Nicola Zalewski kontuzjowany

AS Roma ma za sobą fatalny początek sezonu. W trzech meczach nowej kampanii zdołała wywalczyć tylko jeden punkt. W piątek uległa 1:2 Milanowi, a 90 minut rozegrał w tym pojedynku Nicola Zalewski.

Po zakończonym spotkaniu polski zawodnik zgłosił problemy zdrowotne i przeszedł szczegółowe badania. TVP Sport powołując się na włoskie media informuje, że wykazały one uraz mięśniowy lewego uda. Jednocześnie kontuzja ta wyklucza Zalewskiego z nadchodzącego zgrupowania reprezentacji Polski.

Fatalne wieści…



Nicola Zalewski doznał kontuzji uda. Tym samym zawodnik Romy nie pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski ❌ pic.twitter.com/uDh2krEIA2 — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 3, 2023

We wrześniu reprezentację Polski czekają dwa mecze eliminacyjne do EURO 2024. Najpierw Biało-Czerwoni w Warszawie zmierzą się z Wyspami Owczymi, a następnie czeka ich wyjazd do Tirany na starcie z Albanią.

