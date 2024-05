Alexander Isak rozgrywa fantastyczny sezon, co naturalnie wpłynęło na zainteresowanie jego osobą. Newcastle United jest przekonane, że zdoła zatrzymać gwiazdora. Może on otrzymać rekordowe pieniądze - informuje Graeme Bailey.

fot. Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Isak nie trafi do klubu z czołówki Premier League?

Na dwie kolejki przed końcem sezonu Alexander Isak pozostaje w walce o koronę króla strzelców Premier League. Ma na nią niewielkie szanse, bowiem liderujący w klasyfikacji najskuteczniejszych Erling Haaland uzbierał pięć trafień więcej. Nie zmienia to faktu, że 20 bramek w drużynie, która odstaje od najlepszych w stawce, to bardzo imponujący wynik. Szwedzki snajper rozgrywa świetny sezon, czym zapracował sobie na zainteresowanie ze strony największych klubów w Europie.

Isak znajduje się na liście życzeń takich ekip, jak Arsenal, Manchester United czy Paris Saint-Germain. 24-latek jest uważany za napastnika kompletnego, który do warunków fizycznych dokłada fantastyczną dynamikę i technikę. Jego skuteczność sprawiła, że jest pożądanym towarem na rynku transferowym.

Jak na tę sprawę zapatruje się Newcastle United? W klubie panuje przekonanie, że gwiazdor nigdzie tego lata nie odejdzie. Co więcej, niebawem ma otrzymać propozycję umowy, która uczyni go najlepiej opłacanym piłkarzem w historii Srok. To powinno wystarczyć, aby zatrzymać go na dłużej na St. James’ Park.

Jeśli Isak będzie jednak naciskał na zmianę klubu, Newcastle United zażyczy sobie gigantycznych pieniędzy, sięgających nawet 100 milionów euro. Nie powinno to z kolei odstraszyć Arsenalu, który sprowadzenie napastnika z najwyższej półki traktuje priorytetowo.

