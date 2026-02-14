Legia Warszawa w potężnym dołku. Kolejne osłabienia przed ważnym meczem

08:29, 14. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Legia Warszawa znajduje się w fatalnej sytuacji w Ekstraklasie. Dodatkowo w meczu z Wisła Płock Wojskowi zagrają bez Bartosza Kapustki i Radovana Pankova.

Marek Papszun
PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Kluczowi piłkarze Legii wypadają przed starciem z Wisłą Płock

Legia Warszawa nie może wyjść z kryzysu w PKO BP Ekstraklasie. Stołeczny zespół rundę wiosenną rozpoczął od remisu z Arką Gdynia (2:2), a następnie podzielił się punktami z GKS-em Katowice (1:1). Seria bez ligowego zwycięstwa wydłużyła się już do 12 spotkań.

W meczu rozegranym na Śląsku prowadzenie Wojskowym dał Wahan Biczachczjan, jednak w doliczonym czasie pierwszej połowy wyrównał Borja Galan. Legia ponownie straciła cenne punkty i wciąż znajduje się w bardzo trudnej sytuacji w tabeli.

Obecnie zespół prowadzony przez Marka Papszuna zajmuje 16. miejsce i wyprzedza jedynie Widzew Łódź oraz Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Kolejna okazja do przełamania nadejdzie już w sobotę, 21 lutego o godzinie 20:15, gdy Legia podejmie Wisłę Płock. W pierwszej części sezonu Nafciarze wygrali u siebie (1:0), a na listę strzelców wpisał się Marcin Kamiński.

Problemy Legii pogłębiają także kwestie kadrowe. W ostatnim meczu żółte kartki obejrzeli Bartosz Kapustka oraz Radovan Pankov. Dla obu zawodników były to czwarte napomnienia w sezonie, co oznacza przymusową pauzę w najbliższym spotkaniu.

Kapustka w obecnych rozgrywkach rozegrał 33 mecze, w których zdobył cztery bramki i zanotował siedem asyst. Z kolei 30-letni Pankov wystąpił w 15 spotkaniach. Jesienią Serb zmagał się z urazem ścięgna łydki, przez co opuścił kilka meczów.

