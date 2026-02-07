Legia Warszawa w kryzysie. Kibice nie oszczędzili piłkarzy

Legia Warszawa wywalczyła punkt w meczu z Arką Gdynia, ale kibice Wojskowych nie oszczędzili piłkarzy. Po ostatnim gwizdku skandowali wulgaryzmy pod adresem zawodników.

PressFocus Na zdjęciu: Rafał Augustyniak, Marek Papszun i Bartosz Kapustka

Mecz w Gdyni nie uspokoił kibiców Legii

Legia Warszawa zremisowała w sobotę na wyjeździe z Arką Gdynia (2:2) w 20. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Choć Wojskowi przegrywali już 0:2, w ostatnich minutach na boisko wszedł Antonio Colak, który zdobył dwie bramki. Chorwacki napastnik zapewnił remis 95. minucie.

Marek Papszun ma przed sobą sporo problemów do rozwiązania. Stołeczny klub nie wygrał na krajowym podwórku od końca września, a obecnie notuje serię 11 spotkań bez zwycięstwa. Po ostatnim gwizdku piłkarze Legii podeszli do swoich kibiców, którzy nie kryli frustracji. Fani warszawskiego klubu skandowali w kierunku zespołu. „A jak spadniemy, to wszystkich was zaj******” – usłyszeli zawodnicy Legii.

Widmo spadku wciąż nadciąga nad Legią, a kibice nie zamierzają milczeć wobec słabej formy drużyny. Już w kolejny weekend Wojskowych czeka trudne wyzwanie – wyjazd do Katowic na mecz z GKS-em, który zajmuje wyższą pozycję w tabeli Ekstraklasy.

Legia jesienią odpadła także z fazy ligowej Ligi Konferencji po fatalnych wynikach. Warszawianie wrócą na własny stadion 21 lutego, kiedy podejmą rewelacyjną Wisłę Płock, która jest liderem Ekstraklasy.