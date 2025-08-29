Legia Warszawa planuje ciekawy ruch. Wszystko uzgodnione

Legia Warszawa wkrótce przedłuży kontrakt Steve’a Kapuadiego - poinformował Tomasz Włodarczyk z "Meczyków". Nowa umowa 27-letniego stopera będzie obowiązywać do 2028 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Steve Kapuadi ma przedłużyć kontrakt przy Łazienkowskiej

Legia Warszawa po dwumeczu ze szkockim Hibernianem awansowała do fazy ligowej Ligi Konferencji. Bohaterami zostali bramkarz Kacper Tobiasz, a także Mileta Rajović, który trafił do siatki w dogrywce. Stołeczny zespół w kolejnej rundzie zmierzy się z takimi rywalami, jak Szachtar Donieck, Sparta Praga czy Samsunspor. Pierwszy mecz Legioniści rozegrają na początku października.

Władze klubu myślą także o zabezpieczeniu kadry na nadchodzące sezony. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, na dłużej przy Łazienkowskiej pozostanie Steve Kapuadi. Francuski stoper trafił do warszawskiego zespołu w 2023 roku z Wisły Płock. Łącznie rozegrał już 88 meczów w warszawskim klubie i zdobył sześć bramek.

Co ciekawe, w tym oknie transferowym Kapuadi miał propozycję z Blackburn Rovers i odbył nawet wizytę w Anglii. Mimo zainteresowania zagranicznych klubów, władze Legii zdecydowały się zatrzymać defensora. Nowa umowa stopera ma zostać sfinalizowana w ciągu kilku dni.

Legia aktualnie zajmuje ósme miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy i w najbliższą niedzielę (31 sierpnia) zmierzy się z Cracovią w ramach 7. kolejki. Steve Kapuadi dotąd regularnie występował w eliminacjach LK, a w lidze rozegrał jedno spotkanie w tym sezonie.