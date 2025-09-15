Piątkowski tłumaczy wybór Legii. „Nie ma co mieć kompleksów”

Kamil Piątkowski zaliczył udany debiut w Legii Warszawa, która w niedzielę rozbiła Radomiaka Radom aż 4-1. Reprezentant Polski zapewnia, że powrót do Ekstraklasy nie jest dla niego wstydem.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kamil Piątkowski

Piątkowski nie ma wątpliwości. Ekstraklasa jest coraz mocniejsza

Legia Warszawa pod koniec letniego okienka zaszalała, ściągając do drużyny duże nazwiska. Transfer Kacpra Urbańskiego to największy hit w Ekstraklasie, ale nie należy zapominać też o Kamilu Piątkowskim, który równie niespodziewanie zdecydował się na powrót do Polski.

W niedzielę Piątkowski zadebiutował w Legii od pierwszej minuty, zastępując w obronie Jana Ziółkowskiego, który został wytransferowany do AS Romy. 25-latek zaliczył udany występ, a jego drużyna rozbiła Radomiaka Radom aż 4-1. Choć Wojskowym nie udało się zachować czystego konta, kibice wychwalali grę byłego defensora Rakowa Częstochowa.

Po meczu Piątkowski udzielił wywiadu, w którym wyjaśnił powody transferu do Legii. Zapewnia, że nie jest rozczarowany powrotem do Ekstraklasy oraz uważa tę ligą za bardzo mocną i konkurencyjną.

– Wróciłem do Ekstraklasy, Wpływ na to miało między innymi to, że Ekstraklasa jest coraz lepsza i jakościowo i pod każdym innym względem. W rankingu także. Trochę nie lubię tego zjawiska, że każdy boi się Ekstraklasy. Ta liga jest bardzo wysoko w hierarchii, a od tego sezonu dwie pierwsze drużyny będą grały o Ligę Mistrzów. Mamy cztery drużyny w Lidze Konferencji. To naprawdę fajna sprawa, nie ma co mieć kompleksów. Popatrzmy jakie transfery są robione przez kluby, jacy jakościowo zawodnicy przychodzą do polskiej Ekstraklasy. Piłka w Polsce poszła w górę, każdy trening i każdy mecz daje dużo jakości – wytłumaczył po meczu Piątkowski, cytowany przez portal Legia.net.