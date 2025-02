Press Inc/Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Legia musi wygrać, aby liczyć się w walce o mistrzostwo?

Piast Gliwice w sobotni wieczór na własnym stadionie podejmie zespół Legii Warszawa. Mecz, który zakończy zmagania w tym dniu wydaje się zapowiadać bardzo ciekawe, bowiem przed nami starcie zespołu, który w poprzedniej kolejce zremisował z Koroną Kielce na własnym stadionie, a z drugiej ekipy, która pokonała inny zespół uwikłany w utrzymanie – Śląsk Wrocław. Poza tym dla Legii to prawdopodobnie ostatnia szansa na wpisanie się do walki o mistrzostwo Polski, kolejna strata punktów może zdecydować, o tym, że będzie trzeba zreflektować cele, bowiem strata do pierwszego Lecha może zrobić się już spora.

Piast Gliwice 0%

Ostatnie mecze Legii i Piasta

Jeśli chodzi o ostatnie mecze obu tych zespołów, to Legia Warszawa na własnym stadionie zremisowała z Koroną Kielce. Było to starcie dość wyrównane i trudno powiedzieć, żeby którakolwiek z ekip miała więcej z gry lub też bardzo zasłużyła na zwycięstwo. Z kolei Piast Gliwice zdecydowanie lepiej zaprezentował się na tle Śląska Wrocław i pewnie pokonał ostatni zespół w lidze w wyjazdowym starciu. Problem w tym, że był to właśnie najsłabszy zespół ligi i prawdziwa weryfikacja nadchodzi teraz.

Mecze drużyny Piast Gliwice Śląsk Wrocław 1 Piast Gliwice 3 Piast Gliwice 0 Cracovia 0 Piast Gliwice 0 Lech Poznań 0 Górnik Zabrze 1 Piast Gliwice 0 Piast Gliwice 2 Motor Lublin 3 Mecze drużyny Legia Warszawa Legia Warszawa 1 Korona Kielce 1 Djurgarden 3 Legia Warszawa 1 Legia Warszawa 1 FC Lugano 2 Zagłębie Lubin 0 Legia Warszawa 3 Stal Mielec 2 Legia Warszawa 2

Ostatnie mecze Piasta z Legią

Jeśli chodzi o ostatnie mecze Piasta z Legią, to raczej to ekipa ze stolicy lepiej radziła sobie z drużyną z Górnego Śląska. W pierwszym meczu tych drużyn w tym sezonie wygrał jednak Piast i to 3:1 na Łazienkowskiej. Poza tym jednak Legia miała wcześniej serię czterech spotkań bez porażki, z czego trzy wygrała. Warto jednak wspomnieć, że to w Gliwicach bardzo często padały niespodzianki i jeśli Piastunki wygrywały, to przeważnie właśnie u siebie.

Piast Gliwice – Legia Warszawa: przewidywane składy

Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Legia Warszawa Gonçalo Feio Piast Gliwice Aleksandar Vukovic 4-4-1-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-4-1-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-2-1 4-3-2-1 Przewidywany skład Legia Warszawa Gonçalo Feio Rezerwowi 4 Jakub Czerwiński 9 Fabian Piasecki 17 Filip Karbowy 23 Szczepan Mucha 29 Igor Drapiński 30 Miłosz Szczepański 31 Oskar Leśniak 33 Karol Szymański 36 Jakub Lewicki 39 Maciej Rosołek 77 Arkadiusz Pyrka 92 Damian Kądzior 96 Tihomir Kostadinov 1 Kacper Tobiasz 5 Claude Goncalves 6 Maxi Oyedele 7 Tomas Pekhart 22 Juergen Elitim 24 Jan Ziolkowski 55 Artur Jędrzejczyk 71 Mateusz Szczepaniak 82 Luquinhas

drużyna – drużyna: kontuzje i zawieszenia

Wydaje się, że czerwona kartka Ryoya Morishity to będzie prawdopodobnie jedyna absencja względem ostatniego meczu z Koroną. Poza tym dywagować można także nad obsadą bramki w meczu z Piastem, bowiem kilka dni temu do klubu dołączył Vladan Kovacević, ale trudno jednoznacznie stwierdzić, czy raptem jeden, może dwa treningi z zespołem to wystarczająco, aby wskoczyć do podstawowego składu.

Piast Gliwice – Legia Warszawa: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tej rywalizacji jest zespół Legii Warszawa. Kurs na zwycięstwo ekipy z Łazienkowskiej wynosi około 2.25. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.10. Na zwycięstwo gospodarzy, a więc Piasta Gliwice zagramy za nieco więcej, bowiem za 3.30.

Szanse na zwycięstwo Piast Gliwice P P R W R W ? 28 % Remis 29.7 % Legia Warszawa R W W P P R ? 42.4 %

