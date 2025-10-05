Legia Warszawa osłabiona w Zabrzu. Kontuzja defensora

Legia Warszawa poinformowała, że Artur Jędrzejczyk nie znalazł się w kadrze na mecz z Górnikiem Zabrze. Powodem jest lekki uraz, który wyklucza doświadczonego obrońcę.

PressFocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Artur Jędrzejczyk wypadł z kadry na mecz z Górnikiem

Legia Warszawa w tym sezonie celuje przede wszystkim w odzyskanie mistrzostwa Polski, po które ostatni raz sięgnęła w 2021 roku. Podopieczni Edwarda Iordanescu rozczarowali jednak w pierwszym spotkaniu fazy ligowej Ligi Konferencji, przegrywając przy Łazienkowskiej z tureckim Samsunsporem (0:1). Rumun dał wówczas szansę niemal całkowicie odmienionej jedenastce.

W niedzielę Wojskowi zmierzyli się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze w ramach 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W kadrze meczowej zabrakło Artura Jędrzejczyka, który pauzuje z powodu drobnych problemów zdrowotnych. Legia w czterech ostatnich meczach ligowych odniosła dwa zwycięstwa i dwukrotnie podzieliła się punktami.

37-letni obrońca rozegrał pełne 90 minut w spotkaniu z Samsunsporem, jednak popełnił poważny błąd przy straconej bramce. W trzech wcześniejszych meczach ligowych doświadczony zawodnik pozostawał na ławce rezerwowych.

Jędrzejczyk w bieżącym sezonie rozegrał dziewięć meczów na wszystkich frontach. Najlepszym jego występ miał miejsce w 4. kolejce przeciwko GKS-owi Katowice, kiedy to wpisał się na listę strzleców i zanotował asystę. Kontrakt zawodnika pochodzącego z Dębicy obowiązuje do czerwca 2026 roku.