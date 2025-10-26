Legia – Lech: historia meczów. Wyniki, bilans i statystyki

Już dziś Legia Warszawa i Lech Poznań skrzyżują rękawice w 13. kolejce PKO Ekstraklasy. Będzie to 119. mecz w historii między tymi zespołami. Oto jak prezentuje się bilans spotkań.

PressFocus Na zdjęciu: Paweł Wszołek oraz Patrik Walemark

Historia rywalizacji Legia Warszawa – Lech Poznań

W niedzielny wieczór dojdzie do hitowego spotkania w ramach 13. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Legia Warszawa przed własną publicznością zmierzy się z Lechem Poznań. Oba kluby w czwartek rywalizowały w Lidze Europy, ale z różnym skutkiem. Wojskowi odnieśli zwycięstwo nad Szachtarem Donieck (2:1), natomiast Kolejorz przegrał na Gibraltarze z Lincoln Red Imps (1:2).

Początki rywalizacji Legii z Lechem sięgają lat powojennych, gdy poznaniacy występowali jako ZZK, a później Kolejarz Poznań. Warszawski klub wówczas nosił nazwę CWKS Warszawa. Już wtedy spotkania tych drużyn wzbudzały duże emocje, dając początek jednej z najgorętszych rywalizacji w polskim futbolu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według danych ze strony HPPN, rywalizacja pomiędzy Legią Warszawa a Lech Poznań to bogata historia pełna zwrotów akcji. Drużyna z Warszawy często wychodziła z niej zwycięsko, mając na koncie 52 wygrane. Kolejorz natomiast 36-krotnie wychodził z tych starć niepokonany. 30 spotkań natomiast kończyło się podziałem punktów. Bilans bramkowy przemawia za stołecznym zespołem, który strzelił 158 goli. Lech natomiast ma na koncie 108 trafień.

W sezonie 2024/25 w bezpośrednich starciach między Legia Warszawa a Lech Poznań doszło do wysokiej porażki Wojskowych — w meczu na wyjeździe przegrali aż 2:5. W stolicy również triumfował Kolejorz – rezultatem 1:0. Przed obecną kampanią odbył się Superpuchar Polski, z którego wyszli zwycięsko podopieczni Edwarda Iordanescu 2:1.