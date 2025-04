Legia Warszawa z komunikatem ws. Bartosza Kapustki

Bartosz Kapustka w meczu z Ruchem Chorzów doznał kontuzji. Reprezentant Polski w tym sezonie nie wybiegnie już na boisko. Legia potwierdziła to w specjalnym komunikacie.

Legia Warszawa w końcówce sezonu nie będzie mogła liczyć na kluczowego zawodnika. Bartosz Kapustka od kilku tygodni jest niedostępny ze względu na kontuzję. Reprezentant Polski uszkodził więzadło poboczne w kolanie w starciu z Ruchem Chorzów w Pucharze Polski. Ostatnio o dłuższej absencji ofensywnego pomocnika informował na konferencji prasowej Goncalo Feio.

W czwartek po południu te doniesienia potwierdziła Legia Warszawa. Klub opublikował w mediach społecznościowych specjalny komunikat, w którym poinformował, że Kapustka przechodzi rehabilitację i dołączy do zespołu w przyszłym sezonie.

“Bartosz Kapustka zgodnie z planem przechodzi rehabilitację po urazie kolana i jest w trakcie pierwszego, zachowawczego etapu leczenia. Sztab codziennie pracuje nad powrotem do treningów naszego pomocnika. Informujemy, że Bartek niestety nie pomoże już drużynie na boisku w sezonie 2024/25 i dołączy do niej w późniejszym terminie. Życzymy mu zdrowia i wytrwałości” – brzmi komunikat Legii.

Kapustka w trwającym sezonie rozegrał 41 spotkań, w których zdobył 12 goli i zaliczył 4 asysty. Do Legii Warszawa trafił latem 2020 roku z Leicester na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej grał także w takich klubach jak OH Leuven, SC Freiburg i Cracovii. Jego umowa z Wojskowymi obowiązuje do czerwca 2026 roku.