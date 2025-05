fot. Pressfocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Legia zawiodła w lidze, ale w innych rozgrywkach osiągnęła sukcesy

Legia Warszawa w ostatniej kolejce podzieliła się punktami ze Stalą Mielec (2-2), kończąc ligowy sezon na piątej pozycji. To rezultat zdecydowanie poniżej oczekiwań, gdyż kibice domagali się odzyskania mistrzowskiego tytułu. Wojskowym zabrakło regularności na kluczowym etapie, przez co dość szybko wypadli z gry o tytuł, a nawet nie znaleźli się na podium Ekstraklasy.

Na korzyść Goncalo Feio i jego zespołu działa natomiast fakt, że oprócz Ekstraklasy rywalizowali również w Lidze Konferencji, gdzie dotarli do ćwierćfinału, a także zdobyli Puchar Polski po wygranym finale z Pogonią Szczecin. Ten sukces pozwoli na grę w europejskich pucharach również w kolejnym sezonie.

Zobacz również: Nowa twarz w Legii. Ekspert wskazuje plusy i minusy

Po sobotnim meczu Feio dokonał podsumowania całego sezonu w wykonaniu swoich podopiecznych. Zgadza się, że wyniki w Ekstraklasie nie napawają optymizmem, ale przy ocenie należy wziąć pod uwagę sukcesy w innych rozgrywkach.

– Wiem jedno – osiągnęliśmy dwa z trzech celów, z czego jeden z nadwyżką. Nie zrealizowaliśmy być może najbardziej upragnionego założenia – to nas nie zadowala. Stricte wynikowo, tak to trzeba ocenić. (…) Trzeba to ocenić kompleksowo. Wynik jest, jaki jest – mocno niezadowalający – ale takich meczów, jak w sobotę, mieliśmy mnóstwo w zakończonych rozgrywkach Ekstraklasy. Co mam więcej robić, byśmy wygrali te spotkania? Nasza pozycja w tabeli jest lekko zakłamana, ale to nie ma żadnego znaczenia. Rozczarowaliśmy, rozczarowałem i całkowicie biorę to na klatę. Był to słaby sezon ligowy, pozostałe dwa cele zostały osiągnięte – stwierdził Portugalczyk, cytowany przez portal Legia.net.