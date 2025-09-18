Legia przekazała złe wieści. Letni nabytek wypada na dwa miesiące

Legia Warszawa poinformowała o kontuzji jednego z nowych piłkarzy. Henrique Arreiol rozpoczął już rehabilitację, a przerwa od gry potrwa nawet dwa miesiące.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Legii Warszawa

Debiut musi poczekać. Pomocnik Legii wypada na dłużej

Legia Warszawa zachwyciła podczas letniego okienka, sprowadzając na Łazienkowską wielkie nazwiska. Sensacyjnie do Polski postanowili wrócić Kacper Urbański oraz Kamil Piątkowski. Skład Wojskowych wzmocnił też między innymi Damian Szymański, więc kolejny reprezentant kraju. Oprócz transferów głośnych i oczywistych, pojawiły się też takie, przy których można stawiać znaki zapytania. W tym przypadku na prowadzenie wysuwa się Henrique Arreiol, wychowanek Sportingu.

20-letni Portugalczyk uchodzi za spory talent, choć w Lizbonie prawdziwej szansy nie otrzymał. Do tej pory grał głównie w ekipach młodzieżowych i rezerwach, a dla pierwszej drużyny Sportingu wystąpił trzy razy. Latem zdecydował się na przeprowadzkę do Warszawy, gdzie będzie mu znacznie łatwiej się przebić.

Arreiol do tej pory nie zadebiutował i na pierwszy mecz w nowych barwach będzie musiał jeszcze poczekać. Legia poinformowała, że w trakcie treningu portugalski pomocnik nabawił się kontuzji mięśnia uda, a jego absencja potrwa nawet dwa miesiące. Rozpoczął już rehabilitację, która pomoże mu w powrocie do zdrowia.

Henrique Arreiol podczas jednego z treningów nabawił się urazu mięśnia tylnej części uda, który wymaga przerwy w grze. Szacowany czas jego powrotu do pełnej dyspozycji to około dwa miesiące.



Zawodnik rozpoczął rehabilitację przy wsparciu sztabu medycznego klubu. pic.twitter.com/F0ED7Nzfia — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) September 18, 2025

Arreiol to transfer typowo z myślą o przyszłości i zyskiem z jego sprzedaży. Legia w podobny sposób postąpiła, gdy ściągnęła z Manchesteru United Maxiego Oyedele. Po zaledwie roku w Ekstraklasie został wytransferowany do Strasbourga.