Legia szuka nowego trenera. Oto trzech kandydatów

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Legia ma trzech kandydatów na nowego trenera

Legia Warszawa w tym sezonie absolutnie zawiodła w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Trzeba powiedzieć bowiem wprost, że każdy sezon stołecznego klubu bez mistrzostwa Polski jest rozczarowaniem, a gdy wypada się jeszcze poza strefę medalową, to już w ogóle można mówić o totalnej klęsce. W Lidze Konferencji Europy i Pucharze Polski Wojskowych szło jednak lepiej, ale mimo tego Goncalo Feio wraz z ostatnim meczem tego sezonu pożegnał się z klubem.

To oznacza, że władze Legii Warszawa rozpoczynają poszukiwania nowego szkoleniowca, który obejmie klub od następnego sezonu. Czasu nie ma dużo, bowiem już za kilka tygodni rozpocząć muszą się przygotowania do kampanii 2025/26 oraz szybko rozpoczynają się eliminacje europejskich pucharów. Według serwisu „Leginosci.com” aktualnie kandydatów na liście życzeń jest trzech, są to: Nenad Bjelica, Alaksiej Szpilewski oraz Eugen Polanski. Wypadł z niej Henning Berg, który został ogłoszony trenerem Omonii Nikozja.

WIDEO: Legia poszła mocno? „To nazwisko otwiera wiele drzwi”

Nenad Bjelica to doskonale znany w Polsce szkoleniowiec, który przed laty prowadził zespół Lecha Poznań. Później pracował w rodzimej Chorwacji, ale także w Bundeslidze. Alaksiej Szpilewski z kolei ostatnio był szkoleniowcem Arisu Limassol, a wcześniej łączony był już z pracą chociażby w Rakowie Częstochowa. Eugen Polanski to zaś były reprezentant Polski, który jest trenerem rezerw Borussii Monchengladbach.

