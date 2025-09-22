Legia przedłuży kontrakt z dwoma graczami?! To kluczowe ogniwa

Legia Warszawa pracuje nie tylko na boisku, ale i w gabinetach. Klub chce przedłużyć umowę z Kacprem Tobiaszem i Jurgenem Elitimem, o czym poinformował Michał Żewłakow w programie "Liga+ Extra".

Legia przedłuży współpracę z bramkarzem i pomocnikiem?!

Legia Warszawa z całą pewnością nie może być w stu procentach zadowolona z tego początku sezonu. Z jednej strony zespół co prawda zakwalifikował się do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy, ale wielu kibiców liczyło na Ligę Europy. Z drugiej w rozgrywkach PKO Ekstraklasy stołeczny klub nie może zyskać stabilizacji i wygrać kilku spotkań z rzędu, a to oznacza, że ma sporą już stratę do pozycji lidera.

Niemniej po ostatnich letnich transferach można być zapewne optymistą, że ta maszyna zaskoczy w pewnym momencie i wyniki przyjdą. Niezależnie jednak od pracy na boisku, toczą się także intensywne działa w gabinetach. Choć okres transferowy już się zakończył, to klub intensywnie pracuje, tym razem nad przedłużeniem umowy dwóch ważnych piłkarzy. Chodzi bowiem o Kacpra Tobiasza oraz Jurgena Elitima. Z tym pierwszym Legia jest już po słowie, o czym powiedział sam Michał Żewłakow w programie „Liga+ Extra” na antenie „Canal+ Sport”.

Kacper Tobiasz w tym sezonie rozegrał dla Legii w sumie 16 spotkań i czterokrotnie zanotował czyste konto. W sumie 22-latek dla Wojskowych ma już 119 występów. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem sezonu. Z kolei Jurgen Elitim w tej kampanii w 11 występach zdobył trzy gole oraz zanotował trzy asysty. Kolumbijczyk również ma ważny kontrakt do końca czerwca 2026 roku.

