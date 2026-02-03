Legia potwierdza. Młody bramkarz wypożyczony do Betclic 1. ligi

Legia Warszawa właśnie potwierdziła, że Wojciech Banasik został wypożyczony do Polonii Bytom do końca sezonu. Do tej pory występował on głównie w trzecioligowych rezerwach Wojskowych.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Polonia Bytom ma nowego bramkarza, prosto z Legii

Legia Warszawa radzi sobie w tym sezonie słabo i trudno się dziwić, że nastroje wśród kibiców nie są zbyt optymistyczne. Wojskowi zamiast iść w górę tabeli, coraz mocniej zbliżają się do zajęcia ostatniego miejsca w PKO Ekstraklasie, a to byłoby ostatecznym symbolem klęski obecnego projektu klubu. Wszyscy zwracają więc uwagę, że konieczne są transfery tej zimy. Do tej pory jednak na Łazienkowską przyszedł tylko nowy bramkarz.

To jednocześnie spowodowało, że konkurencja na tej pozycji stała się bardzo duża. Jest bowiem właśnie wspominany Otto Hindrich, Kacper Tobiasz, który wygrał aktualnie rywalizację oraz Gabriel Kobylak. W takim przypadku na czwarte miejsce zepchnięty został Wojciech Banasik. Dlatego też młody bramkarz udał się na wypożyczenie do Betclic 1. ligi, a konkretnie do Polonii Bytom, gdzie ma się rozwijać na wyższym poziomie, niż trzecioligowe rezerwy stołecznego klubu. Transfer czasowy obowiązywać będzie do końca obecnej kampanii.

Wojciech Banasik to absolwent Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa i dwukrotny mistrz Polski w kategorii wiekowej do lat 19. Od 2024 roku regularnie trenuje on już z pierwszym zespołem, gra jednak w rezerwach. 19-latek łącznie na koncie rozgrywkach Betclic 3. ligi ma 13 spotkań, z czego osiem w tej kampanii.

