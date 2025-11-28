Legia potrzebuje tylko tego. Astiz nie ma wątpliwości

07:43, 28. listopada 2025
Sebastian Janus
Źródło: Legia.net

Legia Warszawa po przegranej ze Spartą Praga może nawet nie awansować do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Inaki Astiz analizuje, co może pomóc w zażegnaniu kryzysu.

Inaki Astiz
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Inaki Astiz

Legia musi się przełamać. Tylko to jej pomoże

Legia Warszawa od ponad miesiąca trwa w bardzo poważnym kryzysie. Zaczęło się jeszcze przed odejściem Edwarda Iordanescu, który zrezygnował z pracy przy Łazienkowskiej po przegranej w Pucharze Polski z Pogonią Szczecin. Zastępujący go Inaki Astiz nie zdołał pozytywnie wpłynąć na drużynę – ta dalej zawodzi i nie może wygrać spotkania.

W czwartek Legia rywalizowała ze Spartą Praga w Lidze Konferencji. Domowy mecz zakończył się przegraną 0-1 i bardzo słabą drugą połową, podczas której nie było widać w warszawskich piłkarzach woli walki i chęci zwycięstwa.

Legia nieustannie pracuje nad sprowadzeniem Marka Papszuna. Do tego czasu za wyniki zespołu odpowiada Astiz. Szkoleniowiec twierdzi, że jego podopiecznym brakuje tylko przełamania, gdyż w wielu meczach grali na wysokim poziomie.

– Czegoś jednak brakuje w decydujących momentach, to fakt. Ale nikt się nie poddaje. Ani zawodnicy, ani ja, ani cały sztab. Jesteśmy w miejscu, w którym poddanie się jest ostatnią rzeczą, jaka wchodzi w grę. Wstajemy następnego dnia, pracujemy dalej i przygotowujemy kolejny mecz najlepiej jak potrafimy. Wierzę, że potrzebujemy jednego przełamania – prowadzenia w meczu, wyniku, który nas poniesie i da drużynie oddech. To może być impuls, którego nam brakuje.

– Oczywiście po takich meczach siadasz do analizy, myślisz, co można zrobić lepiej. Ale następnego dnia trzeba wejść do szatni z podniesioną głową. Nie można przyjść załamanym, bo to nic nie da. Taki nie jestem i taki nie zamierzam być. Moim zadaniem jest trzymać drużynę razem i wierzyć, że kolejne spotkanie przyniesie zmianę – przekazał Astiz, cytowany przez portal Legia.net.