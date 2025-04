Piotr Matusewicz / PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk - Stal Mielec

Lechia Gdańsk – Stal Mielec: gospodarze

W poniedziałkowy wieczór na Polsat Plus Arenie zmierzyły się dwie najgorsze drużyny ligowej stawki. Zarówno Lechia Gdańsk, jak i Stal Mielec marzyły o zwycięstwie – dla obu ekip było yo spotkanie “o sześć punktów”. W 13. minucie kibice gospodarzy mieli powody do radości – Bohdan Wjunnyk posłał piłkę do siatki. Jednak Szymon Marciniak, który prowadził mecz numer 400 w Ekstraklasie, musiał anulować to trafienie. Napastnik gdańszczan był na spalonym.

Stal zareagowała 20 minut później. I zrobiła to w niezwykle skuteczny sposób. Matthew Guillaumier posłał znakomite podanie do Fryderyka Gerbowskiego, który pokonał Szymona Weiraucha. W 42. minucie goście mieli już dwie bramki przewagi – Ivan Cavaleiro strzałem głową z bliskiej odległości zamknął dogranie Łukasza Wolsztyńskiego.

Stal idzie za ciosem! Cavaleiro podwyższa na 2:0 dla gości! 💪



📺 Jak odpowie Lechia? Oglądamy w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/zHGZE2ON3W — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 14, 2025

W drugiej połowie znakomitą dyspozycją imponował Jakub Mądrzyk, który wyszedł obroną ręką z pojedynków z Eliasem Olssonem czy Camilo Meną. Jednak w 72. minucie sposób na golkipera Stali znalazł Tomas Bobcek, który pokonał go strzałem z ostrego kąta.

Bobcek z golem kontaktowym! Lechia się nie poddaje! 💪



📺 Mecz ze Stalą trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/GMGlm3T9zB — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 14, 2025

Słowak dwukrotnie zaskoczył Mądrzyka. W doliczonym czasie gry Bobcek efektowną główką zamknął dośrodkowanie Camilo Meny. Dwie minuty później Lechia wyszła na prowadzenie – Tomasz Neugebauer po szybkiej akcji skierował piłkę do siatki.

Lechia odrobiła dwie bramki straty i wygrała 3:2. Gdańszczanie awansowali na 15. lokatę i wydostali się ze strefy spadkowej. Teraz to Stal zajmuje ostatnie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

Lechia Gdańsk – Stal Mielec 3:2 (0:2)

Bobcek 72′, 90 + 1′, Neugebauer 90 + 3′ – Gerbowski 33′, Cavaleiro 42′