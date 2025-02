Lechia Gdańsk poznała decyzję PZPN! Jest oficjalny komunikat

PressFocus Na zdjęciu: Paolo Urfer

PZPN zdecydował ws. Lechii. Można było się tego spodziewać

Lechia Gdańsk bez cienia wątpliwości to klub, który jest bardzo źle zarządzany. Proces ten to jednak nie kwestia ostatniego pół roku, roku, czy nawet dwóch, ale wielu sezonów wstecz. Gdańszczanie mają właściwie permanentne problemy finansowe oraz organizacyjne, a długi klubu nawarstwiają się z każdym kolejnym miesiącem.

W efekcie ostatnich zadłużeń, a właściwie braku płatności za transfer Tomasza Wójtowicza z Ruchu Chorzów, Komisja Ligi PZPN zdecydował się zawiesić licencję Lechii Gdańsk na rozgrywki PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2024/2025. Przez kilka ostatnich dni trwały intensywne dyskusje na temat tego, co dalej zrobić z beniaminkiem ligi, bowiem de facto odebranie licencji skończyłoby się koniecznością wycofania z rozgrywek. Historia zna już podobne przypadki.

Tym razem jednak Komisja zdecydowała się odwiesić licencję Lechii, bowiem klub “przedstawił Komisji dokument potwierdzający zapłatę przedmiotowego zobowiązania, w związku z czym ustąpiła przesłanka zawieszenia licencji.”. Problem jednak w tym, że zgodnie z informacjami Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, płatność tę wykonała… Ekstraklasa S.A.

Oto pełna treść komunikatu PZPN ws. Lechii Gdańsk.

– Ponadto Komisja odwiesiła klubowi Lechia Gdańsk SA licencję na rozgrywki PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2024/2025, która to licencja uległa automatycznemu zawieszeniu w związku z podjętą w dniu 30 stycznia 2025 roku decyzją nr 1 Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN. Zgodnie z przedmiotową decyzją, klub Lechia Gdańsk zobowiązany był do uregulowania 1. raty zobowiązania transferowego w terminie do 10 lutego br. i przesłania do Komisji potwierdzenia uregulowania zobowiązania w kolejnym dniu roboczym, czego nie uczynił, co spowodowało w dniu 11 lutego br. automatyczne zawieszenie klubowi licencji na rozgrywki w sezonie 2024/2025. 14 lutego klub przedstawił Komisji dokument potwierdzający zapłatę przedmiotowego zobowiązania, w związku z czym ustąpiła przesłanka zawieszenia licencji.

