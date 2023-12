Imago / Konrad Świerad Na zdjęciu: John van den Brom

Posada Johna van den Broma wisi na włosku

Lech Poznań wygrał tylko 2 z 5 ostatnich meczów w Ekstraklasie

“Kolejorz” szuka trenera w Szwecji

Lech Poznań szuka w Szwecji nowego trenera

Lech Poznań, choć w lidze wciąż zajmuje wysokie 3. miejsce, to wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie może pożegnać dotychczasowego trenera. John van den Brom znajduje się pod dużą presją ze względu na rozczarowujące wyniki oraz styl gry zespołu. Podopieczni Holendra wygrali tylko 2 z 5 ostatnich spotkań w Ekstraklasie, a strata do Śląska Wrocław wzrosła do 8 punktów. Brak gry w europejskich pucharach miał być atutem Lecha w tym sezonie. “Kolejorz” dysponuje jakościową i szeroką kadrą, lecz bieżąca sytuacja w żadnym stopniu tego nie odzwierciedla.

Według informacji Dawida Dobrasza z serwisu “Meczyki.pl” wynika, że właściciele poznańskiego klubu poważnie zastanawiają się nad zmianą szkoleniowca w przerwie zimowej. Dziennikarz podał nawet kierunek, na którym skupiają się dyrektorzy 8-krotnego mistrza Polski.

– Słyszę, że na 90% w tym tygodniu nic się nie wydarzy, ale mogę zdradzić, że Lech poważnie szuka nowego trenera w Skandynawii. Może to wynikać z tego, że tam kończą się rozgrywki. Głównie chodzi o ligę szwedzką. Wiemy, że “Kolejorzowi” podobają się te rejony – powiedział Dawid Dobrasz.

W tym roku podopiecznym Johna van den Broma został jeszcze jeden mecz. 16 grudnia udadzą się do Radomia na mecz z Radomiakiem. Niedawno trenerem najbliższych rywali Lecha został Maciej Kędziorek, który do niedawna pracował w sztabie Holendra.