Lech – Radomiak. Kapitalna akcja Hoticia i gol Ishaka [WIDEO]

Lech Poznań - Radomiak Radom to spotkanie 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Lechici wyszli na prowadzenie w 40. minucie. Wówczas po świetnej akcji Dino Hoticia do siatki trafił Mikael Ishak.

PressFocus Na zdjęciu: Dino Hotić

Mecz 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań – Radomiak Radom

Gospodarze wyszli na prowadzenie w 40. minucie spotkania

Po świetnej akcji Hoticia do siatki trafił Mikael Ishak

Lech – Radomiak. Hotić świetnie obsłużył Ishaka [WIDEO]

Lech Poznań miał ciężką przeprawę z Piastem Gliwice w pierwszej kolejce Ekstraklasy w sezonie 2023/2024. Lechici zwyciężyli 2:1 po dwóch bramkach Filipa Marchwińskiego, ale musieli się sporo namęczyć.

Natomiast druga kolejka dla Lecha to spotkanie na własnym stadionie z Radomiakiem Radom. Podopieczni Johna van den Broma wyszli na prowadzenie w 40. minucie, gdy Dino Hotić otrzymał długie podanie na wolne pole. Bośniak uprzedził obrońców i świetnym zwodem wypracował sobie miejsce do finalizacji akcji. Ostatecznie zdecydował się na zagranie do kompletnie niepilnowanego Mikaela Ishaka. Szwedowi pozostało jedynie trafić do niemal pustej bramki.