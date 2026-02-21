Lech Poznań wyrusza na mecz w Kielcach. Gwiazda wraca do kadry

Lech Poznań zagra w Kielcach z Koroną w 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Maksymilian Dyśko z "TVP Sport" przekazał, że w kadrze meczowej znajdzie się Ali Gholizadeh.

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Ali Gholizadeh wraca do kadry na mecz z Koroną

Lech Poznań pokonał Piasta Gliwice (3:0) na stadionie przy Bułgarskiej w 21. kolejce PKO BP Ekstraklasy. W tym spotkaniu Ali Gholizadeh wpisał się na listę strzelców i zaliczył asystę przy golu Pablo Rodrigueza. W 76. minucie Irańczyk musiał opuścić boisko z powodu drobnego urazu.

W czwartek Lech zmierzył się z KuPS Kuopio w fazie play-off Ligi Konferencji Europy, a w stolicy Wielkopolski został 29-letni pomocnik. Okazuje się, że kontuzja kluczowego zawodnika jest groźna i będzie do dyspozycji Nielsa Frederiksena w niedzielnym starciu. – Ali Gholizadeh znajdzie się w kadrze meczowej na jutrzejsze spotkanie z Koroną Kielce – poinformował dziennikarz Maksymilian Dyśko z „TVP Sport”.

W bieżącym sezonie Gholizadeh rozegrał łącznie 15 meczów, strzelając trzy gole i notując jedną asystę. 40-krotny reprezentant Iranu dołączył do Lecha w 2023 roku z Royale Charleroi SC, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca.

Obecnie Kolejorz zajmuje siódme miejsce w tabeli i ma szansę na awans na ligowe podium w ten weekend. Spotkanie Korony Kielce z Lechem Poznań w ramach 22. kolejki zostanie rozegrane w niedzielę (22 lutego) o godzinie 17:30 na Exbud Arenie. Co ciekawe, Żółto-Czerwoni nie wygrali na własnym obiekcie z 9-krotnymi mistrzami Polski od ośmiu lat.