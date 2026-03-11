Lech Poznań ogłosił fatalne wieści. Koniec sezonu dla dwóch zawodników!

12:30, 11. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  lechpoznan.pl

Lech Poznań opublikował raport medyczny przed pierwszym meczem z Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji. Dwóch zawodników wypada z gry do końca sezonu: Alex Douglas i Kamil Jakóbczyk.

Niels Frederiksen
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Douglas i Jakóbczyk wypadli do końca sezonu. Lech potwierdził

Lech Poznań w czwartek zagra pierwszy mecz w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji. Rywalem zespołu Nielsa Frederiksena będzie Szachtar Donieck. Drużyna z Ukrainy jest stawiana w roli faworyta dwumeczu. Stawką będzie awans do ćwierćfinału rozgrywek. Dwa dni przed spotkaniem Kolejorz opublikował w mediach społecznościowych komunikat o poważnych kontuzjach dwóch zawodników.

„Piłkarze Lecha Poznań przygotowują się do pierwszego meczu w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji z Szachtarem Donieck. Z drużyną trenera Nielsa Frederiksena nie trenują Alex Douglas oraz Kamil Jakóbczyk, którzy z powodu problemów zdrowotnych w tym sezonie już nie wystąpią” – brzmi komunikat poznańskiego klubu.

Douglas doznał kontuzji podczas wtorkowego treningu. Zderzył się z jednym z kolegów w walce o piłkę. 24-latek złamał trzy żebra, co wykazały późniejsze badania. Do pełni sił ma wrócić dopiero pod koniec czerwca i będzie gotowy na okres przygotowawczy do nowego sezonu. Z kolei Jakóbczyk przeszedł operację stawu skokowego. Jego przerwa będzie dłuższa i potrwa ok. czterech miesiący.

W tym sezonie Douglas wystąpił w 15 meczach we wszystkich rozgrywkach. Natomiast w przypadku Jakóbczyka mowa o zawodniku drużyny rezerw. W pierwszym zespole zagrał tylko jeden mecz w Ekstraklasie.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź