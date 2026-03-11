Lech Poznań ogłosił fatalne wieści. Koniec sezonu dla dwóch zawodników!

Lech Poznań opublikował raport medyczny przed pierwszym meczem z Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji. Dwóch zawodników wypada z gry do końca sezonu: Alex Douglas i Kamil Jakóbczyk.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Douglas i Jakóbczyk wypadli do końca sezonu. Lech potwierdził

Lech Poznań w czwartek zagra pierwszy mecz w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji. Rywalem zespołu Nielsa Frederiksena będzie Szachtar Donieck. Drużyna z Ukrainy jest stawiana w roli faworyta dwumeczu. Stawką będzie awans do ćwierćfinału rozgrywek. Dwa dni przed spotkaniem Kolejorz opublikował w mediach społecznościowych komunikat o poważnych kontuzjach dwóch zawodników.

„Piłkarze Lecha Poznań przygotowują się do pierwszego meczu w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji z Szachtarem Donieck. Z drużyną trenera Nielsa Frederiksena nie trenują Alex Douglas oraz Kamil Jakóbczyk, którzy z powodu problemów zdrowotnych w tym sezonie już nie wystąpią” – brzmi komunikat poznańskiego klubu.

Douglas doznał kontuzji podczas wtorkowego treningu. Zderzył się z jednym z kolegów w walce o piłkę. 24-latek złamał trzy żebra, co wykazały późniejsze badania. Do pełni sił ma wrócić dopiero pod koniec czerwca i będzie gotowy na okres przygotowawczy do nowego sezonu. Z kolei Jakóbczyk przeszedł operację stawu skokowego. Jego przerwa będzie dłuższa i potrwa ok. czterech miesiący.

W tym sezonie Douglas wystąpił w 15 meczach we wszystkich rozgrywkach. Natomiast w przypadku Jakóbczyka mowa o zawodniku drużyny rezerw. W pierwszym zespole zagrał tylko jeden mecz w Ekstraklasie.