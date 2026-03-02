Lech Poznań wygrał kolejny ligowy mecz. Znów zabłysnął Ali Gholizadeh, który zdaniem Tomasza Kupisza jest najlepszym piłkarzem w Ekstraklasie. Ekspert ujawnił swoje zdanie w programie na kanale "Meczyki".

Gholizadeh błyszczy wiosną. Najlepszy w Ekstraklasie?

Lech Poznań wygrał w niedzielę czwarte kolejne spotkanie w Ekstraklasie. Łatwo nie było, bowiem Raków Częstochowa aż dwukrotnie wychodził na prowadzenie, by ostatecznie nie zdobyć choćby punktu. W doliczonym czasie gry Yannick Agnero zdobył czwartego gola dla Kolejorza, który w finalnym rozrachunku dał cenne zwycięstwo.

Poznaniacy zrównali się tym samym punktami z liderującą Jagiellonią Białystok. Ekipa Adriana Siemieńca rozegrała dotąd jedno spotkanie mniej, więc to wciąż ona ma wszystko we własnych rękach. Lech pokazuje jednak, że nie podda się w walce o mistrzostwo Polski.

Od początku rundy wiosennej znakomicie wygląda Ali Gholizadeh. W starciu z Rakowem zanotował asystę, a jego całkowity bilans po przerwie zimowej to trzy trafienia i dwie asysty. Tomasz Kupisz uważa, że obecnie jest najlepszym zawodnikiem w całej Ekstraklasie i na swoich barkach ciągnie Lecha do kolejnych wygranych.

– Dla mnie Ali Gholizadeh jest w tym momencie najlepszym zawodnikiem Ekstraklasy. W meczu z Rakowem nie wpisał się na listę strzelców, ale miał udział przy wszystkich czterech golach Lecha. Jest w największej formie. (…) Możemy się sprzeczać, czy to nie jest Afimico Pululu, jednak passa Gholizadeha w ostatnich meczach i passa Lecha jako drużyny powoduje, że to on jest numerem jeden