Lech Poznań ma u siebie najlepszego piłkarza Ekstraklasy. Kupisz przekonuje

11:02, 2. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Meczyki

Lech Poznań wygrał kolejny ligowy mecz. Znów zabłysnął Ali Gholizadeh, który zdaniem Tomasza Kupisza jest najlepszym piłkarzem w Ekstraklasie. Ekspert ujawnił swoje zdanie w programie na kanale "Meczyki".

Luis Palma i Ali Gholizadeh
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Luis Palma i Ali Gholizadeh

Gholizadeh błyszczy wiosną. Najlepszy w Ekstraklasie?

Lech Poznań wygrał w niedzielę czwarte kolejne spotkanie w Ekstraklasie. Łatwo nie było, bowiem Raków Częstochowa aż dwukrotnie wychodził na prowadzenie, by ostatecznie nie zdobyć choćby punktu. W doliczonym czasie gry Yannick Agnero zdobył czwartego gola dla Kolejorza, który w finalnym rozrachunku dał cenne zwycięstwo.

Poznaniacy zrównali się tym samym punktami z liderującą Jagiellonią Białystok. Ekipa Adriana Siemieńca rozegrała dotąd jedno spotkanie mniej, więc to wciąż ona ma wszystko we własnych rękach. Lech pokazuje jednak, że nie podda się w walce o mistrzostwo Polski.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Od początku rundy wiosennej znakomicie wygląda Ali Gholizadeh. W starciu z Rakowem zanotował asystę, a jego całkowity bilans po przerwie zimowej to trzy trafienia i dwie asysty. Tomasz Kupisz uważa, że obecnie jest najlepszym zawodnikiem w całej Ekstraklasie i na swoich barkach ciągnie Lecha do kolejnych wygranych.

– Dla mnie Ali Gholizadeh jest w tym momencie najlepszym zawodnikiem Ekstraklasy. W meczu z Rakowem nie wpisał się na listę strzelców, ale miał udział przy wszystkich czterech golach Lecha. Jest w największej formie. (…) Możemy się sprzeczać, czy to nie jest Afimico Pululu, jednak passa Gholizadeha w ostatnich meczach i passa Lecha jako drużyny powoduje, że to on jest numerem jeden