Pierwsza wygrana Korony. Zabójcze siedem minut [WIDEO]

Korona Kielce - Zagłębie Lubin to spotkanie 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze w pierwszej połowie strzelili dwa gole i zapewnili sobie premierowe zwycięstwo w tym sezonie.

2023.08.27 Kielce Pilka nozna PKO Ekstraklasa sezon 2023/2024 Korona Kielce - Zaglebie Lubin N/z Bramka gol radosc Nono Foto Lukasz Sobala / PressFocus 2023.08.27 Kielce Football Polish League PKO Ekstraklasa season 2023/2024 Korona Kielce - Zaglebie Lubin Bramka gol radosc Nono Credit: Lukasz Sobala / PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce - Zagłębie Lubin

Korona mierzyła się z Zagłębiem w pierwszym niedzielnym meczu 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Kielczanie po 22 minutach prowadzili już 2:0, a na listę strzelców wpisali się Nono i Dalmau

Od 31. minuty lubinianie musieli radzić sobie bez jednego zawodnika

Korona triumfuje w Kielcach. Pierwsza wygrana

Korona Kielce otworzyła wynik meczu w 15. minucie. Z dogrania Adriana Dalmau skorzystał Nono, który strzałem z bliskiej odległości pokonał Szymona Wieraucha. Siedem minut później gospodarze prowadzili już 2:0. Tym razem do siatki trafił Dalmau. Hiszpan najlepiej odnalazł się po zamieszaniu w szesnastce po dośrodkowaniu Podgórskiego.

Jeszcze przed zmianą stron Zagłębie Lubin mocno ograniczyło sobie szansę na odwrócenie losów spotkania. W 31. minucie drugą żółtą kartką i w konsekwencji czerwoną został ukarany Bartłomiej Kłudka, co oznaczało ponad godzinę gry w dziesiątkę.

W drugiej połowie nadal lepiej prezentowali się podopieczni Kamila Kuzery i to oni sięgnęli po swoje premierowe zwycięstwo w sezonie. Po pięciu rozegranych meczach Korona ma na koncie cztery punkty i plasuje się na ostatnim miejscu w stawce, ale jej strata do Górnika i Ruchu to już tylko jedno oczko.