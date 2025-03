PressFocus Na zdjęciu: Adrian Dalmau

Korona odlicza punkty do utrzymania, Puszcza drży o ligowy byt

W pierwszym meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy zaprezentuje się trzeci najlepszy zespół w rozgrywkach (uwzględniając pięć ostatnich meczów). Korona Kielce już za kilka meczów może uzbierać liczbę punktów, która powinna starczyć jej do zapewnienia sobie utrzymania.

Puszcza Niepołomice może pożegnać się z najwyższą klasą rozgrywkową po sezonie 2024/2025. To sugeruje aktualnie ligowa tabela. Dlatego najbliższe starcie będzie tak istotne dla Tomasza Tułacza, który postara się o ogranie bezpośredniego rywala w walce o utrzymanie.

Jak zakończy się mecz? Wygrana Korony

Remis

Wygrana Korony Wygrana Korony

Remis

Wygrana Korony 0 Votes

Tabela prawdę ci powie

O świetnej dyspozycji Korony najlepiej świadczy fakt, że kielczanie mają mniejszą stratę do siódmego Motoru Lublin (sześć oczek), niż przewagę nad będącą w strefie spadkowej Puszczą (siedem punktów). Choćby w ostatniej kolejce kielczanie wywieźli komplet punktów z Mielca. Z kolei niepołomiczanie zaliczyli nieudaną inaugurację swojego nowego obiektu.

Mecze drużyny Korona Kielce Stal Mielec 0 Korona Kielce 1 Ruch Chorzów 2 Korona Kielce 0 Korona Kielce 2 Śląsk Wrocław 0 Cracovia 1 Korona Kielce 1 Korona Kielce 1 Motor Lublin 0 Mecze drużyny Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 0 Motor Lublin 1 Polonia Warszawa 1 Puszcza Niepołomice 1 (2) Lechia Gdańsk 0 Puszcza Niepołomice 2 Legia Warszawa 2 Puszcza Niepołomice 0 Puszcza Niepołomice 1 Zagłębie Lubin 2

Bonus 200 zł za wytypowanie zwycięzcy meczu Korona – Puszcza

Jeżeli nie masz jeszcze konta STS warto zwrócić uwagę na specjalną ofertę na 24. kolejkę Ekstraklasy. Bukmacher oferuje 200 zł bonusu za postawiony za zaledwie 2 zł i wygrany zakład na zwycięzcę dowolnego spotkania tej serii. Z oferty można skorzystać w następujący sposób.

Zarejestruj nowe konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO, akceptując podczas rejestracji wszystkie zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO lub AKO obejmujący typ na zwycięzcę spotkania Korona – Puszcza Jeżeli kupon okaże się trafiony, oprócz wygranej z kuponu otrzymasz bonus 200 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W oczekiwaniu na kolejny grad bramek

Rywalizacja tych drużyn ma potencjał na bycie interesującym widowiskiem. Takich nie doczekaliśmy się, gdy to Puszcza Niepołomice była gospodarzem. Dwa ostatnie takie starcia kończyły się remisami 0:0 i 1:1. Co innego, gdy zmagania odbywają się w Kielcach. Korona w październiku 2023 roku wygrała u siebie, a końcowy wynik to 5:3.

Korona – Puszcza: przewidywane składy

Korona Kielce Jacek Zielinski Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Korona Kielce Jacek Zielinski 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Rezerwowi 1 Xavier Dziekoński 5 Pau Resta 6 Marcel Pieczek 9 Evgeni Shikavka 10 Shuma Nagamatsu 13 Milosz Strzebonski 27 Pedro Nuno 28 Marcus Godinho 88 Wojciech Kaminski 5 Konrad Stepien 7 Antoni Klimek 12 Mateusz Stępień 18 Michal Siplak 31 Michał Perchel 35 Michalis Kosidis 45 Rok Kidric 67 Ioan-Calin Revenco

Korona – Puszcza: kontuzje i zawieszenia

Jacek Zieliński i Tomasz Tułacz muszą martwić się o pozostanie swoich klubów w Ekstraklasie, stąd każda absencja w każde może mieć znaczenie. Trenerzy drużyn z Kielc i Niepołomic na szczęście nie mogą narzekać specjalnie na braki personalne.

Kontuzje i zawieszenia Korona Kielce Zawodnik Powrót Dominick Zator Uraz mięśnia Połowa marca 2025 Konrad Matuszewski Kontuzja łydki Nieznany

Kontuzje i zawieszenia Puszcza Niepołomice Zawodnik Powrót Dawid Szymonowicz Żółte kartki Po 1 meczu

Gospodarze znaczącym faworytem

Według bukmacherów faworytem piątkowego meczu są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie fanów. Nie dziwi zatem, że Korona Kielce ma prawie 50% szans na zwycięstwo. Puszcza Niepołomice również może zapunktować, ale wyliczenia pokazują, że szanse na to nie są wielkie.

Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Korona Kielce R W R W P W ? 48.6 % Remis 28.1 % Puszcza Niepołomice R P P W W P ? 23.2 %

Spotkanie pomiędzy Koroną Kielce, a Puszczą Niepołomice będzie transmitowane zarówno w telewizji, jak i internecie. Mecz obejrzysz bowiem na kanale CANAL+ Sport 5, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już w najbliższy piątek, 7 marca o godzinie 18:00.