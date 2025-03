fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Korony

Korona trafia do prywatnego inwestora

Korona Kielce po znakomitym starcie rundy wiosennej znacząco przybliżyła się do utrzymania w Ekstraklasie. W pięciu meczach zdobyła aż dziesięć punktów, ogrywając Motor Lublin, Śląsk Wrocław oraz Stal Mielec. Zajmuje obecnie jedenaste miejsce w tabeli, a nad strefą spadkową ma solidną przewagę w postaci dziewięciu “oczek”.

Od dawna klub poszukiwał nowego właściciela. Do pewnego momentu faworytem był Mariusz Siewierski, lecz ofertę kupna złożył również Łukasz Maciejczyk. Lokalny biznesmen przewodzi firmie Magnus Tobacco, produkującej glizy papierosowe. Kibice liczyli, że to właśnie on zostanie nowym inwestorem, a Korona Kielce wreszcie przejdzie w prywatne ręce.

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta poddano ten temat pod głosowanie. Maciejczyk otrzymał poparcie 24 radnych, a więc wszystkich zgromadzonych tego dnia na posiedzeniu. Oznacza to, że przejmuje on 99% akcji klubu.

🟨🟥 Rada Miasta Kielce jednogłośnie zgodziła się na sprzedaż 99 procent Korony S.A. akcji Łukaszowi Maciejczykowi. — Damian Wysocki (@damian__wysocki) March 6, 2025

Oferta Maciejczyka wyniosła 100 tysięcy złotych. Jednocześnie zobowiązał się on do wpłacenia na konto Korony sześciu milionów złotych do końca trwającego sezonu. 1% akcji do 2030 roku zatrzyma Miasto Kielce, które będzie wspomagać kwotą w wysokości 2,3 mln złotych rocznie.