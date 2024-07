PressFocus / Alamy Na zdjęciu: Marcin Flis

Korona Kielce szuka wzmocnień

Korona Kielce w czasie letniej przerwy pomiędzy sezonami przechodzi istną rewolucję. Z klubem w ostatnim czasie pożegnało się wiele osób, które w minionym sezonie oraz wcześniej pełniły ważne funkcje. Mowa tu m.in. o prezesie Łukaszu Jabłońskim oraz Paweł Golańskim, który był dyrektorem sportowym. Do tego pożegnało się z drużyną także wielu piłkarzy i członków sztabu szkoleniowego.

Teraz powoli, ale systematycznie kielczanie ogłaszają piłkarzy, którzy do klubu dołączają. Do tej pory byli to m.in. Wiktor Długosz z Rakowa Częstochowa oraz Shuma Nagamatsu ze Znicza Pruszków. Teraz na radar Scyzorów trafił kolejny ciekawy, mający doświadczenie w PKO Ekstraklasie piłkarz. Mowa mianowicie o Marcinie Flisie, który przez lata grał w Stali Mielec, a ostatnio w ŁKS-ie Łódź, z którym spadł z ligi. Według informacji przekazanych przez Damiana Wysockiego z portalu “wKielchach.info” trwają negocjacje z zawodnikiem.

30-latek w minionym sezonie rozegrał 17 spotkań dla ekipy z Łodzi. W sumie na poziomie Ekstraklasy ma ich ponad 110. Zdobył w nich cztery gole i zanotował siedem asyst. Ma także 103 spotkania w 1. lidze i 10 w Pucharze Polski. Od końca czerwca pozostaje on bez klubu po odejściu z ŁKS-u.

