Jakub Kiwior na liście życzeń Interu Mediolan

Jakub Kiwior od kilku tygodni jest intensywnie łączony z przenosinami i odejściem z Arsenalu. Kanonierzy według najnowszych informacji coraz mocniej przymierzają się do transferu Polaka. Według Fabrizio Romano są oni gotów wypożyczyć obrońcę, jest jednak pewien warunek. W dodatku do zespołu z Londynu w najbliższym czasie ma przenieść się Riccardo Calafiori, co zdecydowanie świadczy o tym, że reprezentant Polski nie ma pewnej przyszłości w Anglii.

Przez pewien czas bardzo mocno 24-latek zestawiany był z ewentualnym transferem do Milanu. W ostatnim czasie pojawił się jednak także informacje o zainteresowaniu ze strony Juventusu, a teraz okazuje się, że również sam mistrz Włoch, czyli Inter Mediolan ma na swojej liście życzeń Jakuba Kiwiora, o czym donosi Alfredo Pedulla, dziennikarz z Włoch.

Reprezentant Polski trafił do Arsenalu w styczniu 2023 roku w ramach transferu definitywnego z włoskiej Spezii. Wówczas Kanonierzy zapłacili za niego 25 milionów euro. Przez ten czas Kiwior rozegrał dla klubu prawie 40 spotkań, w których zdobył dwa gole i zanotował trzy asysty. W większości czasu był on jednak rezerwowym. Z pewnością transfer do Interu byłby ciekawy także z perspektywy ewentualnej gry w jednej drużynie z Piotrem Zielińskim.

