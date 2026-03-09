Kibice Lecha zareagowali na wydarzenia z Łodzi. Tym razem pokazali klasę

Kibice Lecha Poznań spotkali się z ogromną krytyką po meczu z Widzewem Łódź w PKO BP Ekstraklasie. Po spotkaniu na stadionie gospodarzy ujawniono poważne zniszczenia w sektorze gości.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha

Kibice Kolejorza zabierają głos po wydarzeniach w Łodzi

Lech Poznań przegrał w Łodzi z Widzewem 1:2 w meczu 24 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie było pierwszym występem łódzkiej drużyny pod wodzą nowego trenera Aleksandara Vukovicia. Po zakończeniu meczu okazało się jednak, że na stadionie doszło do poważnych zniszczeń w sektorze przeznaczonym dla kibiców gości.

Według doniesień uszkodzone zostały elementy infrastruktury obiektu. Zniszczono między innymi toalety, instalacje oraz elementy stadionowego brandingu. Dodatkowo zalana została serwerownia stadionu. Widzew Łódź potwierdził skalę zniszczeń w oficjalnym komunikacie. Klub poinformował, że wszystkie szkody zostały udokumentowane przez pracowników oraz odnotowane przez delegata Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sektor gości ma pozostać zamknięty do czasu zakończenia niezbędnych prac naprawczych.

Do całej sytuacji odnieśli się również sami kibice Lecha Poznań. W specjalnym oświadczeniu podkreślili, że nie akceptują takiego zachowania i zapowiedzieli działania mające na celu naprawienie szkód. – Musimy odnieść się do sytuacji, która miała miejsce podczas meczu w Łodzi. Chcielibyśmy jednoznacznie zaznaczyć, że nie tolerujemy i nie będziemy tolerować takiego zachowania, które doprowadziło do sporych strat na łódzkim obiekcie. Nie ma, nie było i nie będzie pozwolenia na podobne incydenty, bez względu na stadion, na którym pojawiamy się jako kibice gości. Jednakże nie możemy przejść obojętnie wokół zaistniałej sytuacji. Poczuwamy się w obowiązku do wyjaśnienia i naprawy szkód – przekazały Grupy Kibicowskie Lecha Poznań.

Autorzy komunikatu zapowiedzieli również, że w tej sprawie zostanie wprowadzona odpowiedzialność zbiorowa wśród wyjazdowiczów. Celem ma być jak najszybsze uregulowanie strat i niedopuszczenie do podobnych zdarzeń w przyszłości. Kibice podkreślili, że nie chcą pozostawić całej sytuacji bez reakcji ze strony środowiska Kolejorza.

