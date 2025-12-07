Kibice grożą piłkarzom Pogoni! Skandaliczne sceny po meczu [WIDEO]

Mocny przez do piłkarzy Pogoni
Pogoń Szczecin od początku sezonu rozczarowuje. W sobotę tylko zremisowała z Radomiakiem Radom 2-2, choć do pewnego momentu cieszyła się z dwubramkowego prowadzenia. Kryzys trwa, a sytuacja Portowców w tabeli nie zachwyca – zajmują dopiero dziesiątą lokatę.
Napięta atmosfera na stadionie w Szczecinie eksplodowała zaraz po końcowym gwizdku. Piłkarze udali się pod trybunę, aby wysłuchać przekazu od kibiców. Ten okazał się wyjątkowo mocny, bowiem odnosił się do medialnej burzy, o której głośno od kilku dni.
– Kamil, powiem ci, chciałbym, żebyś w szatni słowo w słowo im przetłumaczył. Jeszcze raz dowiemy się, że któryś z was był na baletach i obracał nasze dziewczyny, to wjeżdżamy na trening i was wszystkich rozpier******. Nieważne, czy biały, czy czarny, czy obrońca, czy napastnik, jesteście jedną drużyną i wszyscy dostajecie wpie****. Ode mnie tyle – wykrzyczał jeden z kiboli Pogoni.
Jego słowa dotyczą bezpośrednio tematów pozaboiskowych. Mimo fatalnych wyników, część piłkarzy Pogoni ma prowadzić dość bogate życie nocne. W mediach oberwał wcześniej przede wszystkim Musa Juwara, którego w obronę wziął Alex Hadiaghi.