Kibice grożą piłkarzom Pogoni! Skandaliczne sceny po meczu [WIDEO]

Pogoń Szczecin tylko zremisowała z Radomiakiem Radom. Po meczu piłkarze udali się do kibiców, którzy posłali w ich stronę mocne słowa, w tym groźby.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Mocny przez do piłkarzy Pogoni

Pogoń Szczecin od początku sezonu rozczarowuje. W sobotę tylko zremisowała z Radomiakiem Radom 2-2, choć do pewnego momentu cieszyła się z dwubramkowego prowadzenia. Kryzys trwa, a sytuacja Portowców w tabeli nie zachwyca – zajmują dopiero dziesiątą lokatę.

Napięta atmosfera na stadionie w Szczecinie eksplodowała zaraz po końcowym gwizdku. Piłkarze udali się pod trybunę, aby wysłuchać przekazu od kibiców. Ten okazał się wyjątkowo mocny, bowiem odnosił się do medialnej burzy, o której głośno od kilku dni.

– Kamil, powiem ci, chciałbym, żebyś w szatni słowo w słowo im przetłumaczył. Jeszcze raz dowiemy się, że któryś z was był na baletach i obracał nasze dziewczyny, to wjeżdżamy na trening i was wszystkich rozpier******. Nieważne, czy biały, czy czarny, czy obrońca, czy napastnik, jesteście jedną drużyną i wszyscy dostajecie wpie****. Ode mnie tyle – wykrzyczał jeden z kiboli Pogoni.

Mecz z Radomiakiem Radom był taki, jak cały rok w wykonaniu Pogoni. Dużo szumu, pozytywne momenty, pech i końcowo rozczarowanie. Wszystko to, co działo się w sobotę na stadionie staraliśmy się uchwycić w oku naszych kamer.



CAŁY MATERIAŁ OBEJRZYSZ TUTAJ: https://t.co/qHVs4Plq2d pic.twitter.com/3Ic5R6qA5R — PogońSportNet (@PogonSportNet) December 7, 2025

Jego słowa dotyczą bezpośrednio tematów pozaboiskowych. Mimo fatalnych wyników, część piłkarzy Pogoni ma prowadzić dość bogate życie nocne. W mediach oberwał wcześniej przede wszystkim Musa Juwara, którego w obronę wziął Alex Hadiaghi.