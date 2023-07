"Sposób organizacji pracy został taki sam jak był. Nic się nie zmieniło, bo był on asystentem u trenera Papszuna i widział od środka jak to wszystko funkcjonowało i co przynosiło efekty" - mówi Zoran Arsenić w rozmowie z "Weszlo.com".

IMAGO / Buzzi Na zdjęciu: Zoran Arsenic, Raków Częstochowa

Zoran Arsenic uchylił rąbka tajemnicy na temat współpracy z nowym trenerem

Kapitan zespołu zdradził, jak pracuje się z Dawidem Szwargą

Raków Częstochowa przygotowują się do gry w eliminacjach Ligi Mistrzów

“Sposób organizacji pracy został taki sam jak był”

Od tego okresu przygotowawczego nowym szkoleniowcem Rakowa Częstochowa został Dawid Szwarga. Były asystent Marka Papszuna został wrzucony na bardzo głęboką wodę, bowiem od początku będzie musiał sobie radzić z grą na kilku frontach. Podstawowym celem klubu z Częstochowy jest oczywiście gra w europejskich pucharach. Teraz o zmianach w drużynie mówi Zoran Arsenic.

– To bardzo dobry trener. Jest ambitny, zna nasz system gry i ma swój pomysł na dalszy rozwój. Sposób organizacji pracy został taki sam jak był. Nic się nie zmieniło, bo był on asystentem u trenera Papszuna i widział od środka jak to wszystko funkcjonowało i co przynosiło efekty. Są drobne taktyczne sprawy, które będą się różnić, ale w zasadzie tylko to – mówi Zoran Arsenić w rozmowie z “Weszlo.com”.

– Zobaczymy w sparingach i meczach o stawkę jak to będzie funkcjonować, ale mogę potwierdzić, że faktycznie są takie założenia. Generalnie są delikatne zmiany. Żeby było jasne, nie jest to jakaś rewolucja, ale kilka subtelnych zmian w sposobie grania będzie. Trener Szwarga ma na to swój pomysł. Fajnie to wygląda na razie na treningach. Podejście do pracy i główne założenia się nie zmieniły – dodał piłkarz.

