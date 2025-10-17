Jagiellonia Białystok szykuje głośne rozstanie. Po latach odchodzi ważna postać

Jagiellonia Białystok rozstanie się z Rafałem Grzybem, który pełni funkcję asystenta Adriana Siemieńca - przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. 42-latek w przeszłości był zawodnikiem Dumy Podlasia.

PressFocus Na zdjęciu: Stadion Jagiellonii Białystok

Rafał Grzyb odchodzi z Jagiellonii po ponad 15 latach

Jagiellonia Białystok po trudnym początku sezonu obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Na inaugurację fazy ligowej Ligi Konferencji pod wodzą Adriana Siemieńca pokonała Hamrun Spartans (1:0) po golu Jesusa Imaza. Drużyna z Podlasia w kolejnym meczu europejskich pucharów zmierzy się ze Strasbourgiem.

Tymczasem władze klubu planują rozstanie z Rafałem Grzybem. Asystent trenera potwierdził swoje odejście w serwisie Meczyki.pl. – To prawda, ale nie chcę nic więcej mówić w tej sprawie dopóki nie będzie oficjalnego komunikatu – stwierdził Grzyb.

42-latek urodził się w Jędrzejowie, a karierę seniorską rozpoczął w Wiernej Małogoszcz, a następnie występował w Polonii Bytom. W 2010 roku dołączył do Dumy Podlasia, z którą zdobył Puchar Polski oraz Superpuchar Polski. W barwach białostockiego klubu rozegrał łącznie 273 mecze i zdobył osiem bramek.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Grzyb kontynuował pracę w Jagiellonii jako trener, pełniąc funkcję asystenta kolejnych szkoleniowców. Według informacji Tomasza Włodarczyka, w sobotnim spotkaniu 12. kolejki Ekstraklasy z Arką Gdynia na ławce rezerwowych zabraknie już Grzyba. Decyzja o rozstaniu z klubem kończy ponad dekadę kariery 42-latka w Białymstoku.