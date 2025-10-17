Jagiellonia Białystok szykuje głośne rozstanie. Po latach odchodzi ważna postać

Rafał Grzyb odchodzi z Jagiellonii po ponad 15 latach
Jagiellonia Białystok po trudnym początku sezonu obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Na inaugurację fazy ligowej Ligi Konferencji pod wodzą Adriana Siemieńca pokonała Hamrun Spartans (1:0) po golu Jesusa Imaza. Drużyna z Podlasia w kolejnym meczu europejskich pucharów zmierzy się ze Strasbourgiem.
Tymczasem władze klubu planują rozstanie z Rafałem Grzybem. Asystent trenera potwierdził swoje odejście w serwisie Meczyki.pl. – To prawda, ale nie chcę nic więcej mówić w tej sprawie dopóki nie będzie oficjalnego komunikatu – stwierdził Grzyb.
42-latek urodził się w Jędrzejowie, a karierę seniorską rozpoczął w Wiernej Małogoszcz, a następnie występował w Polonii Bytom. W 2010 roku dołączył do Dumy Podlasia, z którą zdobył Puchar Polski oraz Superpuchar Polski. W barwach białostockiego klubu rozegrał łącznie 273 mecze i zdobył osiem bramek.
Po zakończeniu kariery piłkarskiej Grzyb kontynuował pracę w Jagiellonii jako trener, pełniąc funkcję asystenta kolejnych szkoleniowców. Według informacji Tomasza Włodarczyka, w sobotnim spotkaniu 12. kolejki Ekstraklasy z Arką Gdynia na ławce rezerwowych zabraknie już Grzyba. Decyzja o rozstaniu z klubem kończy ponad dekadę kariery 42-latka w Białymstoku.