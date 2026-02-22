Jagiellonia bez kluczowego zawodnika. Poważne osłabienie na hit z Legią

Jagiellonia Białystok za tydzień zmierzy się z Legią Warszawa w hicie kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wiadomo, że w meczu nie zagra Taras Romanczuk. Reprezentant Polski będzie zawieszony za kartki.



Romanczuk zawieszony za kartki na mecz Jagiellonia – Legia

Jagiellonia Białystok pod koniec lutego nie ma najłatwiejszego kalendarza. Zaczęli od starcia z Cracovią, potem Fiorentina, a ostatnio grali z Radomiakiem Radom. W żadnym z tych spotkań nie odnieśli zwycięstwa, notując dwa remisy i jedną porażkę. W przyszłym tygodniu ponownie zmierzą się z Violą, a kilka dni później czeka ich hit 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy, czyli starcie z Legią Warszawa.

Wiadomo już, że w spotkaniu z Legią nie zagra jeden z kluczowych zawodników Dumy Podlasia – Taras Romanczuk. Reprezentant Polski w meczu z Radomiakiem dostał żółtą kartkę. Była to już czwarta kartka tego koloru, co oznacza zawieszenie na jedno spotkanie w lidze.

Romanczuk to jeden z najwięcej grających piłkarzy Jagiellonii. Na swoim koncie ma 34 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 3 gole i zaliczył asystę. Łącznie spędził na boisku 2561 minut, co jest 6. wynikiem w drużynie pod względem rozegranych minut. Więcej od niego mają tylko Bernardo Vital, Alex Pozo, Norbert Wojtuszek, Jesus Imaz i Bartłomiej Wdowik.

Zanim jednak Jagiellonia zagra z Legią, czeka ich rewanż z Fiorentiną w Lidze Konferencji. Białostocki klub ma nikłe szanse na awans. Pierwsze spotkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem zespołu z Serie A (3:0). Mecz z Violą odbędzie się w czwartek (26 lutego).