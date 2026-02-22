Ivi Lopez otwarcie zakomunikował, gdzie chce grać. Sygnał dla Rakowa

Raków Częstochowa dostał jasny sygnał od jednego z zawodników w sprawie wygasającego kontraktu. Po meczu z Termaliką o chęci kontynuowania kariery pod Jasną Górą mówił Ivi Lopez.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ivi Lopez

Ivi Lopez chce zostać w Rakowie Częstochowa

Ivi Lopez z całą pewnością obecnego sezonu nie zaliczy do udanych. Hiszpan gra mało, na co wpływ miały wcześniejsze kontuzje. W miniony weekend wrócił na boisko po ponad dwumiesięcznej przerwie i od razu wpisał się na listę strzelców. Co więcej, gol 31-latka zapewnił Medalikom komplet punktów. Raków Częstochowa pokonał przed własną publicznością Termalikę (1:0).

Po zakończonym spotkaniu Ivi Lopez udzielił krótkiego wywiadu klubowym mediom. Zapytany o to, co chciałby powiedzieć kibicom, zdradził, że liczy na to, że zostanie w Rakowie jeszcze długo i będzie mógł nadal sprawiać im radość, zdobywając gole.

– Zawsze bardzo doceniam ich wsparcie i mam nadzieję, że zostanę tu jeszcze na długo i nadal będę strzelał gole, dając im radość – powiedział Ivi Lopez w rozmowie z klubowymi mediami.

Raków sprowadził Iviego w sezonie 2020/2021 na zasadzie wolnego transferu z UD Levante. Hiszpan zagrał w klubie z Częstochowy w 158 meczach, w których zdobył 61 goli i zanotował 38 asyst. Na swoim koncie ma mistrzostwo Polski oraz dwa puchary i superpuchary Polski. W sezonie 2021/2022 był królem strzelców Ekstraklasy. Warto dodać, że umowa ofensywnego pomocnika wygasa latem tego roku. Na ten moment nie wiadomo, czy zostanie przedłużona.