Groźby wobec piłkarzy Legii. Boniek stanowczo skomentował

Piłkarze Legii Warszawa po meczu z Arką Gdynia usłyszeli groźby ze strony kiboli, którzy zajmowali miejsca w sektorze gości. "A jak spadniemy to was zaj*****"". Do sprawy odniósł się Zbigniew Boniek.

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Pseudokibice Legii przesadzili

Legia Warszawa kompletnie nie radzi sobie w tym sezonie. Piłkarze Marka Papszuna na wiosnę do tej pory zdobyli tylko jeden punkt i to w dodatku w bardzo sensacyjnych okolicznościach w samej końcówce meczu z Akrą Gdynia. To właśnie po tej rywalizacji piłkarze z Łazienkowskiej usłyszeli do swoich „kibiców” coś, co kompletnie nie powinno mieć miejsca.

Kibole stołecznego klubu zagrozili piłkarzom Legii zebranym pod sektorem gości wykrzykując: „A jak spadniemy to was zaj******”. Wśród graczy byli chociażby młodzi wychowankowie stołecznego klubu, którzy przecież niewiele mają wspólnego z obecną sytuacją. Niemniej sprawa wywołała uzasadnione oburzenie i odniósł się do niej Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN i legendarny piłkarz reprezentacji Polski na platformie X (dawniej Twitter) wprost napisał, że Legioniści powinni obrócić się i odejść od pseudokibiców.

– Gdzie oni mają godność? Stać i słuchać jak cię wyzywają… – napisał Boniek w mediach społecznościowych.

Warto przypomnieć, że po jednym z meczów w sezonie 2021/2022 kibole, a właściwie chuligani, wdarli się do autokaru Legii, w którym miało dojść nie tylko do rękoczynów, ale uderzonych zostało kilku graczy Wojskowych. Trudno więc nie traktować obecnych gróźb poważnie.

