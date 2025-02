Podolski i duża firma ze Śląska połączą siły? Nowe stanowisko

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Zarys może zostać właścicielem Górnika Zabrze wraz z Lukasem Podolskim

Górnik Zabrze w tej kampanii raczej nie jest zagrożony spadkiem. Niemniej, mając na uwadze to, że w poprzednim sezonie 14-krotny mistrz Polski był blisko wywalczenia miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach, to postawa Trójkolorowych w ostatnich występach w PKO BP Ekstraklasie może budzić niepokój.

Tymczasem ciekawego wywiadu serwisowi Roosevelta81.pl udzielił prezes firmy Zarys, która jest jedną ze spółek, zainteresowanych przejęciem klubu z Zabrza. Paweł Ossowski dał wprost do zrozumienia, że może zgodzić się na połączenie sił z Lukasem Podolski. Mistrz świat też ma plan, aby przejąć klub od Miasta Zabrze.

– Nie rozmawialiśmy na ten temat, ale jesteśmy otwarci na taką możliwość. Dla mnie to kwestia drugorzędna, kto formalnie będzie właścicielem klubu, jeśli Górnik zdobędzie mistrzostwo Polski. Przyświeca mi cel przywrócenia tego klubu na właściwe tory i nawiązania do lat jego największych triumfów. Pod wieloma względami jest dziś czołowym klubem w Polsce. Mam na myśli przede wszystkim bazę kibicowską i stadion, ale osobiście brakuje mi sukcesów na boisku – mówił szef firmy Zarys, zajmującej się produkcją jednorazowego sprzętu medycznego.

– Naprawdę chciałbym przeżyć coś więcej niż tylko świętowanie powrotu do Ekstraklasy czy zajęcie miejsca od piątego do ósmego w tabeli. To były miłe wspomnienia, ale w piłce nożnej chodzi przecież o walkę o najwyższe cele – dodał Ossowski.

Według medialnych informacji pod koniec lutego i na początku marca strony zainteresowane przejęciem władzy w Górniku mają otrzymać dostęp do ksiąg finansowych 14-krotnego mistrza Polski. Tymczasem już w sobotni wieczór zabrzanie rozegrają kolejne spotkanie ligowe. Zmierzą się w nim z Radomiakiem.