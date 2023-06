PressFocus Na zdjęciu: Piotr Krawczyk, Górnik Zabrze

Piotr Krawczyk ma zostać w Górniku Zabrze na kolejny sezon

Wygasająca wraz z końcem czerwca umowa będzie prawdopodobnie przedłużona

Napastnik w tym sezonie zdobył pięć bramek

Krawczyk zostanie w Zabrzu?

Dla Górnika Zabrze zakończony sezon był słodko-gorzki. Bowiem do momentu prowadzenia zespołu przez trenera Bartosza Gaula, drużyna znajdowała się w dolnych rejonach tabeli. Klub był bezpośrednio włączony do walki o utrzymanie. Wszystko zmieniło się jednak, gdy do Zabrza wrócił dobrze znany Jan Urban. Szkoleniowiec praktycznie z miejsca odmienił zespół, co pozwoliło zająć szóste miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.

Teraz jednak przyszedł czas na roszady i przetasowania w drużynie przed nowym sezonem. Jednym ze znaków zapytania była przyszłość Piotra Krawczyka. 28-letniemu napastnikowi wraz z końcem czerwca wygasa umowa, przez co mógłby pożegnać się z klubem. Jednak według informacji przekazanych przez Pawła Gołaszewskiego z tygodnika “Piłka Nożna”, zawodnik zostanie w Górniku i podpisze nową, dwuletnią umowę.

Czytaj więcej: Ile zmieniło się przez dziewięć lat? Losy składu z historycznego meczu z Niemcami