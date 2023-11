fot. Imago / Michał Chwieduk / FOKUSMEDIA.COM.PL / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Adam Matysek

Ręce pełne roboty ma w ostatnim czasie prezes Górnika Zabrze – Adam Matysek

W czwartek sternik 14-krotnych mistrzów Polski spotkał się z dziennikarzami, chcąc wyjaśnić pewne sprawy

Po konferencji prasowej można dojść do wniosku, że sytuacja w klubie z Zabrza jest bardzo niepokojąca, mając na uwadze kwestie organizacyjne i finansowe

Górnik Zabrze bez dyrektora sportowego

Górnik Zabrze ostatnio nie ma najlepszych notowań w mediach. O ile drużyna Jana Urbana prezentuje się nieźle, to pod względem organizacyjnym w szeregach 14-krotnych mistrzów Polski nie dzieje się dobrze. Górnik zmaga się z kłopotami finansowymi, a na dodatek ostatnio z klubem rozstał się dyrektor sportowy. Prezes Adam Matysek zabrał glos w sprawie.

– Byłem zaskoczony decyzją Łukasza Milika. Nie było żadnych symptomów na linii trener – dyrektor sportowy czy prezes dyrektor sportowy, aby coś takiego miało się wydarzyć. Decyzje podejmowaliśmy zawsze razem w sprawie naszej pracy. Będąc w przeszłości zawodnikiem, sam byłem w stanie też ocenić konkretnych graczy, ale ostateczne decyzje należały do sztabu szkoleniowego – mówił sternik Górnik w trakcie konferencji prasowej transmitowanej przez klubową telewizję.

– Decyzja o rozstaniu Łukasza Milika była jego autonomiczną. Nie ma w tym wszystkim żadnych podtekstów. Do tej pory współpraca układała się bardzo dobrze. Zawarliśmy natomiast porozumienie, że dzisiaj Łukasz jest po raz ostatni w klubie. Tak ustaliliśmy, że tak będzie najlepiej. Są u nas zawodnicy, którym wygasają kontrakty. Nie dobrze wyglądałoby zatem, gdyby jasne było, że dyrektor sportowy żegna się z klubem za kilka miesięcy i musiał rozmawiać z zawodnikami czy agentami – dodał Matysek.

Łukasz Milik kończy pracę w @GornikZabrzeSSA już dziś – poinformował prezes Adam Matysek. — Rafał Musioł (@rafal_musiol) November 30, 2023

– Dzisiaj może będę bardziej zaangażowany w rzeczy, których docelowo nie chciałbym robić. Wykonywałem już funkcję dyrektora sportowego, więc będę próbował pomóc. Na dzisiaj nie wiem, jak długo to będzie trwało. Będziemy natomiast analizować rynek w sprawie poszukiwania nowego dyrektora sportowego. Dzisiaj jednak nie jesteśmy w momencie, gdy trzeba było w biegu łatać wiele dziur. Szereg rzeczy, które były realizowane z działem skautingowym i pionem sportowym, będziemy starać się kontynuować – przekazał przedstawiciel Górnika.

Nie tylko dyrektor sportowy pożegnał się z klubem z Zabrza. Podobne decyzje dotyczyły rzecznika prasowego, grafika i fotografa, Na ten temat też kilka zdań wyraził prezes klubu z Zabrza. – Mogę odnieść się tylko do ostatnich wydarzeń. Byłem zaskoczony sytuacja z wypowiedzeniem Łukasza Milika. Podobnie wyglądała sytuacja z Konradem Kołakowskim, który również sam złożył wypowiedzenie. Obejmowało go miesięczne wypowiedzenie. Decyzję o tym, kto chce pracować, a kto nie, każdy podejmuje sam. Ja nikogo do tego nie zmuszałem. To są autonomiczne decyzje Konrada czy Łukasza – zaznaczył Matysek.

14-krotny mistrz Polski może drżeć o licencję

Wiadomo nie od dzisiaj, że Górnik zmaga się z dużymi problemami finansowymi. Na ten temat także prezes klubu się wypowiedział. – Mam ogromną prośbę, aby nie pytać zawodników o pewne rzeczy. Jeśli jest ogólnie znana informacja o poślizgach płacowych, to jest to coś, co nie powinno martwić zawodników i media. To jest drażliwy temat, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ten finanse ustabilizować – przekonywał Matysek.

Czy w związku z zaległościami Górnik może martwić się o otrzymanie licencji? – To jest pierwszy punkt, aby działania związane finansami załatwić. Mamy czas do 30 marca 2024 roku, aby wyrównać płynność finansową. Jeśli nie wywiążemy się z pewnych zobowiązań, to możemy mieć problemy. Nie chcemy jednak dopuścić do takiej sytuacji – zaznaczył prezes klubu z Zabrza.

