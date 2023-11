fot. Imago / Konrad Świerad Na zdjęciu: Jan Urban

Górnik Zabrze w piątkowy wieczór zmierzy się z Pogonią Szczecin

Na temat rywalizacji z Portowcami, ale nie tylko głos zabrał szkoleniowiec Trójkolorowych

Mecz w ramach 17. kolejki PKO Ekstraklasy odbędzie się w piątek o 20:30

Jan Urban przed spotkaniem Górnik – Pogoń

Górnik Zabrze zaliczył zły start rozgrywek, ale po pewnym czasie wrócił na odpowiednie tory, przypominając momentami drużynę z końcówki poprzedniej kampanii. Ostatnie dwie porażki z rzędu nieco zamazują obraz niezłej jesieni w wykonaniu zabrzan. Podziela tę opinię szkoleniowiec 14-krotnego mistrza Polski.

– Gdyby mnie ktoś zapytał jak to była runda, to powiedziałbym, że dobra. Wiedzieliśmy, że na początku będziemy mieć problemy. Wpływ na to miało kilka czynników, jak aklimatyzacja zawodników, którzy do nas dołączyli czy kontuzje w zespole. Od meczu z Lechem Poznań wszystko zaczęło jednak lepiej funkcjonować i zaczęliśmy lepiej punktować – mówił Jan Urban w trakcie czwartkowej konferencji prasowej.

– Oczywiście zdarzały się nam potknięcia do momentu porażek ze Stalą Mielec i Puszczą Niepołomice jak w spotkaniach z Zagłębiem Lubin czy Jagiellonią Białystok. Ostatnie dwa spotkania przegraliśmy natomiast po frajersku. Mam nadzieję, że zawodnicy się na mnie nie obrażą za te słowa. Tymi meczami zawaliliśmy całą rundę – uzupełnił wprost opiekun 14-krotnego mistrza Polski.

Prognozy pogody na piątkową rywalizację nie są najlepsze. – Warunki na tę porę roku są bardzo dobre. Nasze boisko jest w dobrym stanie. Graliśmy na gorszych jak na przykład w Sosnowcu. Będzie ok. No, chyba że pojawi się śnieżyca i spadnie 15 centymetrów śniegu – rzekł Urban.

Ostatnio z klubem pożegnał się dyrektor sportowy. Opiekun Górnika wypowiedział się również na ten temat. – W każdym klubie jest dyrektor sportowy i to nie jest nic dziwnego. To do niego należą decyzję w sprawie rozmów z zawodnikami i w sprawie transferów. Decyzja Łukasza Milika zaskoczyła mnie, ale to dorosły człowiek i skoro podjął taką decyzję, to musiał mieć powody – mówił szkoleniowiec zabrzan.

Na temat najbliższego rywala zawodnik też się wypowiedział. – Pogoń Szczecin podoba mi się jako zespół. Przyjemne się to ogląda. To drużyna grająca ofensywnie. Oczywiście traci bramki, ale skoro zostawia przestrzeń, to tak się dzieje. W podobnych nastrojach do meczu podejdziemy my i oni. Spotkania między Górnikiem i Pogonią są atrakcyjne i widowiskowe, bo obie drużyny stawiają na piłkę atrakcyjną i kreatywną. Jest w Pogoni dużo jakości – powiedział Urban.

