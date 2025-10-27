Podolski przemówił po zwycięstwie Górnika. Jego słowa niosą się po sieci

Górnik Zabrze po hicie 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy jest liderem. Lukas Podolski w swoim wpisie na platformie X tonował jednak nastroje i zachęcał do wspierania drużyny.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Górnik Zabrze na fali wznoszącej. Lukas Podolski zareagował

Górnik Zabrze pokonał w niedzielnym starciu ligowym Jagiellonię Białystok (2:1). 14-krotny mistrz Polski może się jednocześnie pochwalić bilansem 26 punktów. To efekt ośmiu zwycięstw i dwóch remisów. Okazję na poprawę swojego dorobku zabrzanie będą mieć za tydzień, gdy zagrają z Arką Gdynia. Z beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy zmierzą się dwa razy z rzędu, ponieważ wcześniej spotkają się z tą ekipą w ramach STS Pucharu Polski. Tymczasem ciekawą opinią w swoich mediach społecznościowych podzielił się jeden z najbardziej doświadczonych zawodników Trójkolorowych.

„Wczorajsza energia na trybunach i na boisku była niesamowita. Razem daliśmy z siebie wszystko, a patrząc na cały mecz, wygrała lepsza drużyna. Przed nami jeszcze długa droga, dlatego dalej musimy się wspierać i ciężko pracować, bo nic w życiu nie jest za darmo. Dziękuję kibicom za wsparcie i atmosferę, którą stworzyliście. Jadymy Durś!” – napisał Lukas Podolski w swoim wpisie na platformie X.

40-letni zawodnik ma kontrakt ważny z ekipą z Zabrza do końca trwającego sezonu. W tej kampanii wystąpił w siedmiu spotkaniach, spędzając na boisku 151 minut. Podolski zagrał w niedzielnym starciu z ekipą z Białegostoku, pojawiając się na murawie w 86. minucie w miejsce Sandro Lisetha.

Ogólnie, jak na razie, doświadczony zawodnik rozegrał w barwach Górnika już łącznie 124 mecze, notując w nich 25 trafień i 22 asysty.

Czytaj więcej: Angel Rodado podkręcił staw skokowy. Jop skomentował uraz